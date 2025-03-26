Учитывая стоимость бензина, лучше купить машину с экономичным потреблением.

Любой водитель знает, что на заправке можно оставить приличную сумму денег - бензин стоит дорого, и чем чаще вы заправляетесь, тем больше тратите. Каждый, кто водит машину, рано или поздно пытается выяснить, что можно сделать, чтобы сократить расход бензина, но если вы только собираетесь покупать авто - присмотритесь к экономичным моделям.

Какая машина расходует меньше всего бензина - рейтинг

Издание Cinch предлагает владельцам авто присмотреться к нескольким моделям, которые, по мнению авторов рейтинга, считаются наименее "прожорливыми". Большинству автомобилей с бензиновым двигателем приходится уступать дизельным машинам в вопросах экономии топлива. Однако большинство водителей предпочитают все-таки первый вариант, поэтому каждому из них будет полезно узнать, какой автомобиль расходует меньше всего бензина.

BMW 330e

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Гибрид с 2.0 литровым бензиновым двигателем в паре с электродвигателем, машина быстро ускоряется, но экономит топливо. BMW 3 серии тратит 1,3 л на 100 км при полностью заряженной батарее, благодаря возможности проехать часть пути на электротяге.

Toyota Prius

Toyota предлагает как самозаряжающуюся, так и подключаемую гибридную версию Prius, причем последняя обеспечивает расход примерно 4,2–4,7 л/100 км при заряженном аккумуляторе. Toyota Prius часто можно встретить в службах такси, но это и неудивительно - автомобиль надежный и бюджетный в эксплуатации.

Suzuki Swift

По словам авторов рейтинга, в каждой современной версии супермини Swift используется гибридный двигатель Электродвигатель снимает часть электрической нагрузки с бензинового двигателя. С оснащением мягкой гибридной технологии, этот компактный хэтчбек демонстрирует расход около 4,4 л/100 км. ​

Toyota Corolla Touring Sports

Гибридная версия этого универсала показывает средний расход около 4,4 л/100 км. И универсал, и хэтчбэк удобны в управлении благодаря продуманной подвеске. Можно выбрать модель с бензиново-гибридным двигателем 1.8 литра или 2.0 литра.

Hyundai IONIQ

Как и в случае с Toyota Prius, существует самозаряжающаяся гибридная версия Hyundai IONIQ, однако подключаемая гибридная версия более выгодна в качестве подержанного автомобиля. Этот Hyundai оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем, соединенным с электродвигателем, расход топлива составляет примерно 4,2–4,5 л/100 км.

Mercedes-Benz E300 de

При полной зарядке аккумулятора E300 de сможет проехать 100 км потратив 1,3 литра исключительно на электротяге. Подключаемый гибридный дизель с откровенно ошеломляющими официальными показателями экономичности, которые обеспечат вам максимальный пробег.

Peugeot 208

Модель 2019 года - дизельный гибрид Peugeot 208 является одним из самых стильных супермини на рынке. Он оснащен пятью дверями и стильными светодиодными фарами. С дизельным двигателем 1.5 BlueHDi расход топлива составляет около 4,0 л/100 км.

Opel Corsa

Какая машина самая экономичная по бензину еще? Однозначно Opel Corsa. В версии с 1,5-литровым дизельным двигателем Turbo D средний расход составляет примерно 4,0 л/100 км. Неслучайно Corsa имеет схожий внешний вид с Peugeot — оба бренда входят в группу Stellantis.

Škoda Octavia

Практически любая версия Octavia является великолепным семейным автомобилем благодаря огромному внутреннему пространству (включая огромный багажник , особенно в модели Estate), но эта версия добавляет к своему репертуару потрясающую экономичность. С дизельным двигателем 2.0 TDI средний расход топлива составляет около 4,1 л/100 км.

Volkswagen Golf

Эта версия Mk8 Golf имеет тот же дизельный двигатель мощностью 150 л.с. и шестиступенчатую механическую коробку передач. Внутри он не такой просторный, как Octavia, но ощущается более премиальным, с цифровыми приборами на большинстве версий и большим экраном информационно-развлекательной системы. В версии с 2.0 TDI дизельным двигателем расход топлива составляет примерно 4,1 л/100 км.

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