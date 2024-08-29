Уважение можно заслужить несколькими тонкими действиями.

Мы все хотим, чтобы нас уважали, но уважение не дается просто так. Мы не можем заставить других уважать нас. Вы можете подумать, что для того, чтобы вызвать уважение, нужно быть громким и занимать много места, но на самом деле вы можете завоевать уважение, будучи тихим. Об этом говорится в публикации YourTango.

Речь идет об 11 способах заставить кого-то уважать вас, не сказав ни одного слова:

Имейте самоуважение

То, как мы позволяем людям относиться к нам, зависит прежде всего от того, как мы сами относимся к себе. Без самоуважения мы не можем ожидать, что другие будут уважать нас. Самоуважение проявляется в способности человека придерживаться границ. Вы должны верить в собственную ценность, что часто легче сказать, чем сделать. Воспитание более сильного чувства самоуважения можно достичь маленькими, но действенными шагами.

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Слушайте других

Чтобы заставить кого-то уважать вас, это не так связано с тем, чтобы всегда высказывать свое мнение. Нужно позволить другим делиться своими мыслями. Умение слушать часто считают навыком мягкого характера, но это крайне важно для установления крепких доверительных отношений.

Придерживайтесь своего расписания

Говорят, время – это ресурс, которого никому не хватает, поэтому уважение ко времени людей в значительной степени поможет заставить их уважать и вас. На рабочем месте это означает вовремя начинать и заканчивать встречи. Прилагайте усилия, чтобы быть лаконичным и ясным в том, что вы общаетесь. Экономьте время своих коллег, определяя, какие встречи являются решающими, а не встречи, где информацию можно подытожить в электронном письме.

Демонстрируйте уверенный язык тела

То, как мы ведем себя, посылает сообщение о том, как мы видим себя. Когда вы проявляете уверенность в своем языке тела, люди сразу увидят, насколько вы думаете о себе. Работайте над осанкой, вставая прямо и оттягивая плечи назад.

Зрительный контакт

Еще один аспект уважения к языку тела зависит от того, как вы смотрите на людей. Когда вы с кем-то разговариваете, дайте ему пространство, но смотрите ему в глаза. Смягчите свой взгляд, чтобы не смотреть, а общаться с ними. Уважение зарабатывают, показывая, что вы присутствуете и осведомлены, что следует из прямого взгляда на людей.

Твердое рукопожатие

Мы все испытывали дискомфорт от рукопожатия с кем-то, кому не совсем комфортно это делать. Их рука, как правило, остается вялой, что приводит к ужасному вялому рукопожатию. Крепкое рукопожатие дает людям знать, что вы уверены и способны, и воспитываете уважение.

Сделайте паузу

Подумать перед тем, как говорить, полезно в любом типе разговора. Перед разговором лучше всего сделать паузу. Подождите несколько секунд, чтобы сказать. Заполните пустое пространство, делая глубокий вдох и выдох, чтобы вы могли собраться с мыслями, создавая ощущение спокойствия.

Быть добрым

Практика маленьких поступков доброты усиливает наше чувство ценности, счастья и связи, а также создает впечатление, что вы достойны уважения. Доброжелательность не всегда проявляется в том, что мы говорим. Это также в том, что мы делаем. Маленькая доброта имеет большое значение, когда речь заходит об уважении, поэтому будьте добрыми к другим, и вы заслужите их уважение.

Проявить эмоциональный контроль

Научиться контролировать собственные эмоции, особенно в напряженной среде, является ключевой частью того, чтобы заставить людей уважать вас. Заставьте людей уважать вас, регулируя свои эмоции. Примеры стратегий эмоционального регулирования включают практику дыхания, внимательность и пребывание в настоящем, посещение терапии и перерывы, когда они вам нужны.

Соблюдайте свои обещания

Доверие и уважение идут рука об руку. Никто не любит нарушенных обещаний. Несоблюдение своего слова подорвет чье-то доверие и заставит их все меньше уважать вас. Избегайте обещаний, которые, как вы знаете, что не сможете выполнить. Держите себя ответственным, если вы не можете оправдать чьи-то ожидания, признавая свои ошибки.

Развивайте сочувствие

Между эмпатией и уважением существует тесная связь, особенно на работе. Исследование показало, что лидеры, которые проявляют эмпатию к сотрудникам, помогают создать более счастливую и благоприятную рабочую атмосферу, что повышает уважение к работе. Быть сочувствующим всегда полезно, поскольку это позволяет нам смотреть на мир с других точек зрения, что является основным фактором уважения.

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