По словам эксперта, опасность может наступить во время дождливой погоды.

Ведущий автомеханик Скотти Килмер советует всем владельцам подержанных автомобилей заменить жизненно важный компонент автомобиля при первых признаках износа, чтобы не иметь проблем. В частности он призывает постоянно следить за глубиной протектора шин, ведь лысая резина может вызвать серьезные поломки, пишет Express.

Отмечается, что шины с меньшим протектором хорошо выдерживают дорогу в сухую погоду, однако мелкий дождь может вызвать хаос для участников дорожного движения.

Это можно сравнить с автогонками, ведь лысые шины с меньшим протектором не могут справиться со скользкими дорожными покрытиями, поэтому участники дорожного движения рискуют попасть в аквапланирование. Также потеря контроля над авто не только грозит серьезными повреждениями, но и потенциальной опасностью для водителей и окружающих.

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"Сегодня я расскажу об автомобильных шинах и дожде. Если вы когда-нибудь замечали, у дрэг-каров большие широкие шины, которые полностью, без протектора, стоят на земле. Вся эта резина позволяет им быстро разгоняться. Но шины без протектора, из одной резины, когда идет дождь, бесполезны, и они будут скользить, как сумасшедшие. Сейчас протектор вашего автомобиля может быть очень тонким. На сухой дороге он будет ехать хорошо, но во время дождя он будет скользить повсюду. Поэтому время от времени поглядывайте на протектор вашего автомобиля, чтобы убедиться, что он ещё имеет такую же глубину протектора, как этот", - рекомендует эксперт.

Другие советы Скотти Килмера

Ранее автомобильный механик напомнил водителям об обязательной проверке, которая поможет водителям выявить потенциальные проблемы до того, как они возникнут. В частности Скотти Килмер советует водителям постоянно проверять все резиновые компоненты, которые находятся под капотом.

Также эксперт рассказал о надежном подержанном автомобиле, который может проехать более миллиона километров. По его словам, речь идет о Volvo 740 1980-х годов.

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