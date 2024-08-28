Иногда трудно понять, действительно ли человек влюблен.

Путешествуя по миру любви, иногда можно почувствовать себя как на американских горках. Трудно расшифровать, действительно ли человек влюблен, или просто говорит то, что вы хотите услышать, пишет Hack Spirit.

Отмечается, что есть 8 признаков, которые указывают на то, что человек не так сильно влюблен в вас, как утверждает:

Непоследовательное общение

Общение – это сердце и душа любых отношений. Это то, как мы соединяемся, понимаем друг друга и растем вместе. Непоследовательность может быть признаком того, что он не искренне в вас влюблен. Мужчина, которому вы действительно небезразличны, сделает общение приоритетом, а не второстепенным делом. Но не спешите с выводами. Есть и другие признаки, на которые стоит обратить внимание, поэтому продолжаем.

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Избегает обсуждения будущего

Еще один признак – нежелание мужчины обсуждать будущее. У него как будто аллергическая реакция каждый раз, когда вы вспоминаете о чем-то, что выходит за пределы следующей недели. Мужчина, который искренне влюблен, не будет уклоняться от разговоров о будущем. Он захочет включить вас в свои планы и будет готов поделиться с вами своими мечтами.

Не находит для вас времени

В жизни наступает момент, когда мы все понимаем, что не бывает такого понятия, как "нет времени", а бывает, что мы его находим. Это правда, что наша занятая жизнь может затруднить поиск моментов для расслабления и общения с нашим партнером. Но реальность такова, что если мы действительно хотим кого-то видеть, мы это делаем.

Чрезмерно внимательный

Иногда чрезмерное внимание может быть признаком контроля или неуверенности, а не настоящей инвестиции. Он постоянно проверяет, где вы, или ему нужно знать ваше местонахождение каждое мгновение. Конечно, определенный уровень заботы и заботы в отношениях – это нормально. Но когда она начинает больше напоминать слежку, чем любовь, это может быть тревожным сигналом. Здоровые отношения предполагают доверие и уважение к личному пространству и независимости друг друга.

Держит вас в секрете

Когда мужчина искренне в вас влюблен, он захочет показать вас миру. Он познакомит вас со своими друзьями, захочет познакомить с семьей и не будет стесняться публиковать ваши фото в социальных сетях. Однако, если он колеблется, стоит ли выносить ваши отношения на публику, это может быть признаком того, что он не является действительно преданным вам.

Не поддерживает вас в трудные времена

Жизнь – это не всегда солнце и радуга. Если он с вами только в хорошие времена, но исчезает, когда дела идут плохо, это тяжелый, грубый признак того, что он, возможно, не искренне в вас влюблен. Мужчина, которому действительно не безразлично, будет рядом с вами в любую минуту. Он подставит плечо, когда вы чувствуете себя подавленной, и сделает все возможное, чтобы поднять вам настроение.

Не ценит ваше мнение

В здоровых отношениях оба партнера ценят мысли, чувства и взгляды друг друга. Но если он отвергает ваши взгляды или заставляет вас чувствовать, что они не имеют значения, это признак того, что он, возможно, не искренне в вас влюблен. Ваши мысли и чувства важны так же, как и его. Если он не уважает вашу точку зрения, возможно, пришло время пересмотреть ваши отношения.

Не заставляет вас чувствовать себя особенной

Мужчина, который искренне влюблен, заставит вас чувствовать себя особенной. Он будет отмечать вашу уникальность, лелеять ваши странности и даст вам почувствовать, что вас любят такой, какая вы есть. Но если вы постоянно ставите под сомнение свою ценность, чувствуете, что вас недооценивают, или если он относится к вам так же, как и ко всем остальным, это признак того, что он, возможно, не искренне в вас влюблен.

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