Владельцам кошек следует обратить внимание на несколько факторов.

Исследуя причину, почему коты царапают мебель, следует обратить внимание на аспекты индивидуальной личности кота, распорядок дня и среду обитания, пишет Study Finds со ссылкой на исследование, опубликованное Frontiers in Veterinary Science.

Исследователи провели онлайн-опрос владельцев кошек во Франции, собрав данные о 1211 котах. Анкета была разделена на три основных раздела: демографические данные владельца, информация о повседневной жизни и поведении кота и подробности о поведении кота, который царапается.

Исследование выявило несколько факторов, существенно связанных с высоким уровнем царапин:

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наличие детей в семье;

большая продолжительность воспроизведения и большая игривость;

повышенная ночная активность;

коты с "разрушительным" характером (включая агрессивное и деструктивное поведение);

благоприятное место для царапин.

Отмечается, что одним из самых удивительных выводов является влияние детей на домохозяйство. Кошки, которые живут в домах с детьми, чаще царапаются. Исследователи предполагают, что присутствие детей может повысить уровень стресса для некоторых кошек.

Исследование также подчеркивает важность игры для управления поведением. Более игривые коты имеют большую склонность чрезмерно царапаться. Этот противоречивый вывод можно объяснить повышенным уровнем возбуждения во время игры. Ночная активность также является одним ключевым фактором, связанным с более высоким уровнем царапин.

Личные качества также играют определенную роль. Озорные коты – категория, которая сочетает агрессивное и деструктивное поведение. Они значительно чаще чрезмерно царапались. Это указывает на потенциальную связь между общими проблемами поведения и проблемами с царапинами.

Как отучить кота царапать мебель

Исследователи указывают на несколько способов:

управление стрессом может иметь решающее значение, особенно в семьях с детьми;

игра важна, но время и продолжительность игровых сеансов требуют тщательного контроля;

решая проблемы с царапинами, следует учитывать ночную активность;

кошки с общими проблемами поведения могут быть более склонны к чрезмерному царапанью;

стратегическое размещение когтедряпок в проблемных зонах может помочь изменить поведение кошек.

Итак, решающим фактором окружающей среды стало размещение когтедряпок. Кошки чаще пользовались когтеточками, когда находились в той же комнате, где возникли проблемы с царапинами. Следовательно, размещение подходящих поверхностей для царапанья может помочь перенаправить естественное желание кота царапать мебель к более приемлемым целям.

Также исследователи подчеркивают, что в борьбе с нежелательными царапинами уменьшение может сыграть роль общего уровня стресса кота, обеспечение соответствующих источников энергии и естественного поведения, а также тщательный анализ домашней среды.

Например, в домохозяйствах с детьми нужно создать безопасные места, где кошки могут прятаться и избегать стресса. Налаживание распорядка игр для включения более коротких и более частых занятий в течение дня может помочь контролировать уровень возбуждения. Для активных ночных кошек увлекательные игрушки или кормушки-головоломки могут помочь сжечь лишнюю энергию более конструктивными способами.

В то же время стоит помнить, что царапины являются нормальным и необходимым поведением для кошек. Это помогает им поддерживать когти, обозначать свою территорию и растягивать мышцы. Целью должно быть не полное устранение царапин, а направить их на соответствующие поверхности и контроль чрезмерных или разрушительных царапин.

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