По словам эксперта, эту рыбу можно употреблять в различных вариациях.

Сельдь является популярным видом рыбы, который едят во многих странах мира. Обычно ею наслаждаются, когда она засолена, однако шеф-повар нью-йоркского ресторана с двумя звездами Мишлен Эмма Бенгтссон рассказала о способах приготовления сельди, которые точно понравятся ее ценителям, пишет TastingTable.

"Поскольку сельдь прекрасно маринуется, она играла важную роль во времена, когда не было изобретено холодильников", - отмечает Бенгтссон.

По ее словам, жир в сочетании с белком делают эту рыбу отличной пищей для употребления, особенно зимой.

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Шеф-повар подчеркнула:

"Она (сельдь - УНИАН) играет большую роль в наших культурных традициях, где мы обычно начинаем каждое праздничное застолье с сельди, включая Ивана Купала, Рождество и Пасху".

Классическое маринование

Несмотря на то, что существует несколько различных способов консервирования сельди, ее засолка является простым и одним из лучших методов насладиться вкусом этой рыбы.

"Самый популярный и привычный способ приготовления сельди - это маринование. Рыбу маринуют в соотношении 1:2:3 уксуса, сахара и воды. Обычно добавляют специи и корнеплоды, такие как лук и морковь", - отметила Бенгтссон.

Также сельдь могут мариновать в вине или рассоле. По некоторым рецептам, сельдь подают в горчичном, карри или сливочном соусах. Однако классическую шведскую маринованную сельдь подают с хрустящим ржаным хлебом для контрастного вкуса, добавляет шеф-повар.

Другие виды маринования

"Чтобы украсить маринованную сельдь, я люблю создавать различные маринады. Один из моих любимых - соус из хрена. Это смесь майонеза, сметаны и свежего тертого хрена", - делится Эмма.

По ее словам, уксусный привкус хорошо сочетается с остротой хрена. Таким образом меняя маринад, вы получаете совсем другой кулинарный опыт.

Роллмоп

Роллмоп является еще одной популярной и вкусной заготовкой маринованной сельди, которая происходит из Германии. Бенгтссон говорит, что немецкие роллмопы состоят из маринованного филе сельди, которое сворачивают вокруг начинки, состоящей из лука, моркови или огурцов.

"Иногда добавляют каперсы или специи. Сельдь в рулете обычно закрепляют зубочисткой и подают холодной, часто как часть шведского стола или фуршета", - объяснила шеф-повар.

Традиционно рулетики подают на пюре из картофеля, лука и свеклы.

Сельдь "матье"

Такой вид сельди означает не только ее способ приготовления, но и время вылова. Бенгтссон отмечает:

"Сельдь матье - это вид молодой, незрелой сельди, которую обычно ловят весной".

По словам эксперта, весна - это сезон, когда эта рыба находит путь на мелководье для нереста, поэтому это также лучшее время для рыбалки. Она подчеркнула, что такие молодые сельди "маринуются в маринаде с добавлением специй, таких как сандал, душистый перец, гвоздика и свекольный порошок".

Копченая сельдь

Копченая сельдь - это отличный способ для сохранения рыбы, отмечает Эмма. Она отметила, что высокое содержание масла и размер сельди делают ее отличным для холодного или горячего копчения.

"Приготовление сельди на огне с добавлением немного березы или сосны добавляет замечательный дымчатый аромат", - говорит шеф-повар.

Другие советы шеф-поваров

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