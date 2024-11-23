Корнеплод является ароматным ингредиентом, который придает блюдам глубокий вкус и аромат.

Почти каждый рецепт соленого блюда требует чеснока, и это не зря. Корнеплод является ароматным ингредиентом, то есть придает блюдам глубокий вкус и аромат, пишет Martha Stewart.

Отмечается, что прежде чем использовать этот кулинарный продукт, нужно знать, как очистить его от кожуры. Это может быть сложно, например, если вам нужно почистить много зубчиков или вам не нравится запах чеснока на ваших руках. К счастью, есть много способов почистить чеснок, которыми делятся многие повара.

Как подготовить чеснок для чистки

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Перед тем, как очистить чеснок от шелухи, тщательно удалите внешние слои корнеплода. Эти слои обычно самые грязные, поэтому важно от них отказаться.

Также можно обрезать корни и верхнюю часть луковицы чеснока. Это позволит вам легко отделить отдельные зубчики.

6 способов почистить чеснок

Встряхивание в банке

Встряхивание чеснока в банке - это экономичная техника, которая способствует разрыхлению шелухи, а это позволяет легко ее удалить.

Поместите в банку луковицу чеснока. Закрутите крышку.

Встряхните банку, чтобы зубчики отделились.

Выньте зубчики из банки. Снимите внешние шкурки.

Верните зубчики в банку.

Встряхните, пока кожура не отделится от зубчиков.

"Этот метод экономит время, если вам нужно очистить много зубчиков за раз", - говорит Алекс Маззукка, шеф-повар и совладелец ресторана растительной кухни Seed to Sprout в Нью-Джерси.

Это также особенно практично, если чеснок более сухой, отмечает Оливия Рошковски, шеф-инструктор растительного кулинарного искусства в Институте кулинарного образования в Нью-Йорке:

"Вы должны быть энергичными и быстрыми, когда встряхиваете, иначе метод может оказаться неэффективным".

Нажмите и очистите

Для этой техники вам понадобится поварской нож и разделочная доска. Затем выполните следующие шаги, говорит Маззукка:

Выньте зубчики из луковицы.

Положите каждый зубчик на разделочную доску, а затем нажмите на них плоской стороной ножа, чтобы раздавить чеснок.

После раздавливания кожура сразу снимется.

"Преимущества метода "нажми и очисти" заключаются в том, что он быстрый, легкий и хорошо работает. С другой стороны, у вас могут остаться измельченные зубчики чеснока. Кроме того, чеснок будет немного липким, что повысит вероятность подгорания на сильном огне", - объясняет Рошковски.

Микроволновая печь и очистка

Другой вариант - разогреть чеснок в микроволновке. Это поможет ослабить кожуру, облегчая ее удаление, говорит эксперт.

С помощью поварского ножа срежьте верхнюю часть луковицы.

Разогрейте в микроволновой печи 10-20 секунд.

Достаньте луковицу из микроволновки и очистите.

"Благодаря этому методу нет липких остатков, и процесс, по сути, не требует усилий", - делится Рошковски. "Однако, поскольку чеснок был слегка подогрет, лучше использовать его сразу", - отмечает она. Иначе он может начать окисляться (то есть изменить цвет), если оставить его при комнатной температуре или положить в холодильник.

Очистить своими руками

Самый простой способ почистить чеснок - сделать это руками. По словам Рошковски, вам понадобится разделочная доска и нож.

Зубчики чеснока надо отделить от луковицы.

Ножом осторожно отделите кожуру от плода.

Несмотря на то, что этот способ удобен, ваши руки оставят запах чеснока.

Замочите и очистите

Короткое замачивание чеснока в горячей воде поможет ослабить шелуху.

Выполните следующие действия:

Поместите зубчики чеснока в жаростойкую миску.

Залейте чеснок горячей водой.

Дайте чесноку настояться одну минуту.

При необходимости очистите зубчики.

С помощью этого метода у вас не будет липких пальцев после обработки чеснока. Но если вода слишком горячая, чеснок уже начнет готовиться, что может повлиять на вкус или текстуру.

Используйте пресс для чеснока

"Чеснокодавка - отличный инструмент, который можно иметь под рукой, чтобы быстро измельчить несколько зубчиков", - делится Маззукка.

Это не только просто, но и легко в использовании. Чтобы воспользоваться этим методом:

Поместите неочищенные зубчики в пресс.

Расположите пресс над миской.

Сожмите ручку. Измельченный чеснок опустится в миску.

Снимите кожуру с пресса и повторите при необходимости.

Недостатком этого способа является то, что в прессе часто остается измельченный чеснок, и его трудно очистить. Но если у вас есть отличный пресс для чеснока, который открывается для чистки, это не должно быть проблемой - также ищите такой, который можно мыть в посудомоечной машине.

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