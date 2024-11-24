Если начинка на варенике получилась слишком влажная, в нее можно добавить кукурузный крахмал или панировочные сухари, посоветовали журналисты.

Домашние вареники могут не получиться, если допустить одну большую ошибку - сделать начинку для них слишком влажной.

Чрезмерно влажная начинка разрушит вареник, рассказал шеф-повар Кенни Леунг изданию TastingTable.

Собеседник добавил, что не стоит резать начинку крупными кусками, - они дольше готовятся и могут способствовать разрыву теста. "Убедитесь, что начинка для пельменей не слишком влажная, когда вы ее укладываете", - посоветовал эксперт.

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По его словам, из начинки, например, мясной или рыбной, нужно выпарить всю влагу:

"Для овощей используйте чистое кухонное полотенце или марлю, чтобы отжать как можно больше жидкости".

Если начинка уже готова, но вам кажется, что она слишком влажная, можно добавить такие ингредиенты, которые способны впитать лишнюю жидкость:

Панировочные сухари;

Кукурузный крахмал.

Стоит отметить, что, если хотите получить идеальный вареник, не стоит укладывать на тесто слишком много начинки.

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УНИАН ранее писал, как сделать идеальное тесто на вареники и пельмени, которое не липнет к рукам и не рвется. В частности, для его приготовления понадобятся мука и яйца.

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