Рассказываем, как пить водку правильно - какие закуски помогают избежать похмелья, а какие, наоборот, могут вызвать проблемы со здоровьем.

Водку нужно уметь пить, точнее, закусывать. Многие игнорируют этот момент застолья и очень зря: неправильная закуска не только не спасает от быстрого опьянения и похмелья, но и, наоборот, может ему способствовать. Чем не стоит закусывать 40-градусную и что лучше всего сочетается с водкой - рассказываем ниже.

Чем лучше закусывать водку

Первый вопрос на повестке дня: водку лучше запивать или закусывать? По мнению врачей, правильно будет и закусывать, и запивать. Когда мы закусываем, то алкоголь распределяется в пище, то есть, не сразу попадает в желудок, и организм не получает удара. Вода, которую мы пьем, разбавляет алкоголь уже в желудке - то есть, смысл примерно тот же.

При этом, говорят специалисты, если запивать водку, а не закусывать, то опьянение наступает быстрее. Но вот сделать перерыв на стакан воды посреди застолья очень даже нужно, так как спирт сильно обезвоживает организм. Здесь речь идет как раз о стакане чистой воды, а не о сладких напитках или соках - они лишь создадут дополнительную нагрузку на печень и слизистую ЖКТ. Поэтому, несмотря на популярность коктейлей водка + сок, на вопрос, с каким соком пить водку, врачи отвечают однозначно: с соком пить не нужно, уж лучше - закусить.

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Как правильно закусывать водку

Правило первое: водку нужно закусывать обязательно - спиртное на голодный желудок не только вызывает быстрое опьянение и тяжелое похмелье, но и проблемы с пищеварением.

Правило второе: закусывать водку нужно правильной едой, которая не даст сразу опьянеть и заработать сильное похмелье. Лучше съесть ее немного, чем втолкать в себя килограммы какой-то пищи, которую будет трудно переварить.

Чем закусывать водку, чтобы не было похмелья:

нежирные мясо, птица, рыба - белки и жиры в составе продукта препятствуют воздействию алкоголя на организм и снижают всасываемость алкоголя, но (!) жирным продукт не должен быть, так как жиры дают нагрузку на поджелудочную, печень и желчный пузырь, а в сочетании с алкоголем эта нагрузка удваивается;

квашеная капуста и другие ферментированные овощи, например, квашеные огурцы, свекла, лук - пробиотики помогают пищеварению и могут избавить от утреннего похмелья;

бутерброды с красной икрой - икра содержит большое количество жиров и белков, что снижает всасываемость алкоголя в кровь, но хлеб для такого бутерброда лучше брать цельнозерновой, а не белый.

Часто на стол в качестве закуски ставят холодец - это тоже высокобелковый продукт, который считается полезной закуской, а пищевые волокна в мясной начинке в сочетании с желатином благотворно влияют на состояние кожи. Но с холодцом следует быть осторожным людям с повышенным уровнем холестерина - в блюде все-таки повышенное содержание жиров, которое может усугубить проблему.

Начинать застолье врачи советуют со свежих овощей - они содержат клетчатку, которая способствует пищеварению, но быть осторожными со свежими помидорами - кислоты, содержащиеся в них, оказывают мощное влияние на стенки желудка, а в сочетании с водкой сильно раздражают стенки его слизистой.

Чем закусывать водку нельзя

Интересно, что среди самых популярных закусок под водку оказались продукты и блюда, которыми закусывать как раз нельзя:

консервированные огурцы, помидоры и другие овощи - когда продукты содержат много уксуса или же другие консерванты, то это приводит к раздражению слизистой оболочки желудка;

селедка, соленья и соленые блюда - забирают на себя жидкость, а водка также, в свою очередь, обезвоживает организм;

сало, жирные и высококалорийные продукты - хотя сало и считается классической закуской, но, как уже было сказано выше, в избытке жир отрицательно сказывается на работе поджелудочной, желчного пузыря и печени, а в сочетании с алкоголем получается двойная нагрузка, поэтому, если и закусывать салом - то только в ограниченном количестве;

жаркое и другие горячие блюда - ускоряют всасывание алкоголя и вызывают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему;

горчица, хрен, кетчуп, майонез и другие острые соусы и блюда - вредят ЖКТ, особенно если уже есть с ним проблемы, и усиливают воздействие водки;

сладкое, в том числе сладкие фрукты и ягоды - вообще не сочетаются водкой, если говорить о вкусовой стороне дела и, кроме всего, влияют на поджелудочную и тормозят процессы переработки алкоголя, а фрукты и ягоды также запускают процесс брожения в желудке.

Чтобы не отказываться от любимых салатов, по типу оливье или "шубы", врачи советуют облегчить их - заправить не майонезом, а, к примеру, нежирной сметаной или греческим йогуртом.

Важно также помнить: независимо от того, насколько правильная закуска будет стоять на вашем столе, не забывайте о мере. Водка (и другой алкоголь) в умеренном количестве - это намного важнее, чем закуска. И, как уже говорили выше, нужно обязательно пить достаточное количество жидкости (воды, несладких морсов или узвар), чтобы избежать обезвоживания.

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