Как известно, эти животные обладают острым слухом.

Группа исследователей обнаружила, что собаки могут "подслушивать" человеческие разговоры, выделяя важную для них информацию.

Об этом пишет BBC News, ссылаясь на приглашенного профессора Сассекского университета Дэвида Реби. Он рассказал, что в исследовании приняли участие около 50 собак разных пород. Им удалось обнаружить, что эти животные обладают неврологической способностью выделять важные данные из человеческих разговоров:

"Наше исследование показывает, что собаки способны выделять и распознавать слова, которые имеют отношение к ним, в монотонном потоке речи, не имеющей к ним отношения, даже при отсутствии интонационных сигналов, которые мы обычно используем, чтобы привлечь их".

Целью исследователей было выяснить, реагируют ли собаки только на "счастливый" голос, или способны распознавать спрятанное в предложении имя, которое произносят ровным тоном. По словам научной сотрудницы Университета Линкольна Холли Рут-Хаттеридж, исследование показало, насколько хорошо собаки умеют слушать и понимать людей.

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Теперь ученые хотят определить, в каком возрасте собаки начинают реагировать на человеческую речь. Также они отметили, что стоит провести исследования на волках и других диких животных, поскольку "подслушивание" может быть результатом одомашнивания животных.

Другие интересные исследования

Ранее ученые решили исследовать утверждение о том, что определенные породы собак являются более опасными, чем другие, а также более пригодными к определенной деятельности. Им пришлось проанализировать трехмерные модели форм черепа 117 различных пород.

А другие исследователи работали с одной из теорий одомашнивания животных, которая гласит, что волки сами выбрали "сблизиться" с людьми, вместо того, чтобы выживать в дикой природе.

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