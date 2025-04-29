Группа исследователей обнаружила, что собаки могут "подслушивать" человеческие разговоры, выделяя важную для них информацию.
Об этом пишет BBC News, ссылаясь на приглашенного профессора Сассекского университета Дэвида Реби. Он рассказал, что в исследовании приняли участие около 50 собак разных пород. Им удалось обнаружить, что эти животные обладают неврологической способностью выделять важные данные из человеческих разговоров:
"Наше исследование показывает, что собаки способны выделять и распознавать слова, которые имеют отношение к ним, в монотонном потоке речи, не имеющей к ним отношения, даже при отсутствии интонационных сигналов, которые мы обычно используем, чтобы привлечь их".
Целью исследователей было выяснить, реагируют ли собаки только на "счастливый" голос, или способны распознавать спрятанное в предложении имя, которое произносят ровным тоном. По словам научной сотрудницы Университета Линкольна Холли Рут-Хаттеридж, исследование показало, насколько хорошо собаки умеют слушать и понимать людей.
Теперь ученые хотят определить, в каком возрасте собаки начинают реагировать на человеческую речь. Также они отметили, что стоит провести исследования на волках и других диких животных, поскольку "подслушивание" может быть результатом одомашнивания животных.
Другие интересные исследования
Ранее ученые решили исследовать утверждение о том, что определенные породы собак являются более опасными, чем другие, а также более пригодными к определенной деятельности. Им пришлось проанализировать трехмерные модели форм черепа 117 различных пород.
А другие исследователи работали с одной из теорий одомашнивания животных, которая гласит, что волки сами выбрали "сблизиться" с людьми, вместо того, чтобы выживать в дикой природе.