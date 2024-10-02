Всем родителям хочется дать уникальное имя своему крохе. В 2025 году, похоже, будущие родители будут мыслить нестандартно.
По данным сайта Nameberry, самые модные имена 2025 года - это ребрендинговые имена для мальчиков и красивые, женственные имена для девочек.
Многие родители находятся под влиянием так называемых "имен быстрой моды", то есть оригинальные имена немного подправляют, чтобы они звучали уникальнее:
- Джакай;
- Адаэль;
- Холлин;
- Никко;
- Авен;
- Скайлинн.
Родителям также нравятся имена, напрямую связанные с их культурой, поэтому многие обращаются за вдохновением к своему наследию, а также к другим культурам, которые привлекают:
- Элени;
- Эван;
- Каспер;
- Хассан;
- Джорди;
- Иша.
Дети по своей природе милы, и некоторые родители предпочитают отразить это в имени, которое они выбирают для своего малыша. Среди популярных имен можно назвать следующие:
- Блоссом;
- Лилибет;
- Поузи;
- Альби;
- Куб;
- Долли.
Похоже, что популяризация американской музыки кантри также влияет на выбор имени для малышей в новом году. Среди популярных имен можно назвать следующие:
- Хак;
- Лоретта;
- Хэтчер;
- Элси;
- Джесси Джеймс;
- Енох.
Родители также склонны давать детям имена, которые отображают мирные ценности:
- Блисс;
- Хейвен;
- Эден;
- Джерихо;
- Пакс;
- Оазис.
В 2025 году маленьким девочкам будут давать имена, которые усиливают женственность. К таким именам относятся:
- Козетта;
- Корделия;
- Лаванда;
- Фрейя;
- Джуно;
- Серафина.
Нет ничего нового в том, что при выборе имен для малышей родители обращаются к природе. Тот факт, что многие из них не имеют гендерной принадлежности, понравится многим. В 2025 году эти имена будут все чаще звучать на детских площадках:
- Флинт;
- Оак;
- Клауд;
- Прайри;
- Марш;
- Дюна.
Многие родители вдохновляются космосом при выборе имени для ребенка. Некоторые из них уже достаточно популярны, но в следующем году они будут звучать чаще:
- Фэй;
- Лира;
- Деми;
- Космо;
- Дион;
- Мерлин.
Некоторым родителям эти имена поначалу покажутся не слишком красивыми, но потом... они увидят в них магию. Ожидайте появления следующих имен:
- Энид;
- Хелен;
- Джоан;
- Говард;
- Мюррей;
- Освальд.
Многие представители поколения Z создают семьи, поэтому среди популярных имен в 2025 году будут:
- Хейзел;
- Азалия;
- Зайнаб;
- Азуре;
- Боаз;
- Эзра.
Ранее УНИАН назвал 10 имен, которыми нельзя называть детей в разных странах.