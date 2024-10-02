Если вы искали необычное, но запоминающееся имя для своего малыша, то вот несколько вариантов.

Всем родителям хочется дать уникальное имя своему крохе. В 2025 году, похоже, будущие родители будут мыслить нестандартно.

По данным сайта Nameberry, самые модные имена 2025 года - это ребрендинговые имена для мальчиков и красивые, женственные имена для девочек.

Многие родители находятся под влиянием так называемых "имен быстрой моды", то есть оригинальные имена немного подправляют, чтобы они звучали уникальнее:

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Джакай;

Адаэль;

Холлин;

Никко;

Авен;

Скайлинн.

Родителям также нравятся имена, напрямую связанные с их культурой, поэтому многие обращаются за вдохновением к своему наследию, а также к другим культурам, которые привлекают:

Элени;

Эван;

Каспер;

Хассан;

Джорди;

Иша.

Дети по своей природе милы, и некоторые родители предпочитают отразить это в имени, которое они выбирают для своего малыша. Среди популярных имен можно назвать следующие:

Блоссом;

Лилибет;

Поузи;

Альби;

Куб;

Долли.

Похоже, что популяризация американской музыки кантри также влияет на выбор имени для малышей в новом году. Среди популярных имен можно назвать следующие:

Хак;

Лоретта;

Хэтчер;

Элси;

Джесси Джеймс;

Енох.

Родители также склонны давать детям имена, которые отображают мирные ценности:

Блисс;

Хейвен;

Эден;

Джерихо;

Пакс;

Оазис.

В 2025 году маленьким девочкам будут давать имена, которые усиливают женственность. К таким именам относятся:

Козетта;

Корделия;

Лаванда;

Фрейя;

Джуно;

Серафина.

Нет ничего нового в том, что при выборе имен для малышей родители обращаются к природе. Тот факт, что многие из них не имеют гендерной принадлежности, понравится многим. В 2025 году эти имена будут все чаще звучать на детских площадках:

Флинт;

Оак;

Клауд;

Прайри;

Марш;

Дюна.

Многие родители вдохновляются космосом при выборе имени для ребенка. Некоторые из них уже достаточно популярны, но в следующем году они будут звучать чаще:

Фэй;

Лира;

Деми;

Космо;

Дион;

Мерлин.

Некоторым родителям эти имена поначалу покажутся не слишком красивыми, но потом... они увидят в них магию. Ожидайте появления следующих имен:

Энид;

Хелен;

Джоан;

Говард;

Мюррей;

Освальд.

Многие представители поколения Z создают семьи, поэтому среди популярных имен в 2025 году будут:

Хейзел;

Азалия;

Зайнаб;

Азуре;

Боаз;

Эзра.

Ранее УНИАН назвал 10 имен, которыми нельзя называть детей в разных странах.

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