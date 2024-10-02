Имя для ребенка выбрать сложно из-за их разнообразия / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Всем родителям хочется дать уникальное имя своему крохе. В 2025 году, похоже, будущие родители будут мыслить нестандартно.

По данным сайта Nameberry, самые модные имена 2025 года - это ребрендинговые имена для мальчиков и красивые, женственные имена для девочек.

Многие родители находятся под влиянием так называемых "имен быстрой моды", то есть оригинальные имена немного подправляют, чтобы они звучали уникальнее:

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  • Джакай;
  • Адаэль;
  • Холлин;
  • Никко;
  • Авен;
  • Скайлинн.

Родителям также нравятся имена, напрямую связанные с их культурой, поэтому многие обращаются за вдохновением к своему наследию, а также к другим культурам, которые привлекают:

  • Элени;
  • Эван;
  • Каспер;
  • Хассан;
  • Джорди;
  • Иша.

Дети по своей природе милы, и некоторые родители предпочитают отразить это в имени, которое они выбирают для своего малыша. Среди популярных имен можно назвать следующие:

  • Блоссом;
  • Лилибет;
  • Поузи;
  • Альби;
  • Куб;
  • Долли.

Похоже, что популяризация американской музыки кантри также влияет на выбор имени для малышей в новом году. Среди популярных имен можно назвать следующие:

  • Хак;
  • Лоретта;
  • Хэтчер;
  • Элси;
  • Джесси Джеймс;
  • Енох.

Родители также склонны давать детям имена, которые отображают мирные ценности:

  • Блисс;
  • Хейвен;
  • Эден;
  • Джерихо;
  • Пакс;
  • Оазис.

В 2025 году маленьким девочкам будут давать имена, которые усиливают женственность. К таким именам относятся:

  • Козетта;
  • Корделия;
  • Лаванда;
  • Фрейя;
  • Джуно;
  • Серафина.

Нет ничего нового в том, что при выборе имен для малышей родители обращаются к природе. Тот факт, что многие из них не имеют гендерной принадлежности, понравится многим. В 2025 году эти имена будут все чаще звучать на детских площадках:

  • Флинт;
  • Оак;
  • Клауд;
  • Прайри;
  • Марш;
  • Дюна.

Многие родители вдохновляются космосом при выборе имени для ребенка. Некоторые из них уже достаточно популярны, но в следующем году они будут звучать чаще:

  • Фэй;
  • Лира;
  • Деми;
  • Космо;
  • Дион;
  • Мерлин.

Некоторым родителям эти имена поначалу покажутся не слишком красивыми, но потом... они увидят в них магию. Ожидайте появления следующих имен:

  • Энид;
  • Хелен;
  • Джоан;
  • Говард;
  • Мюррей;
  • Освальд.

Многие представители поколения Z создают семьи, поэтому среди популярных имен в 2025 году будут:

  • Хейзел;
  • Азалия;
  • Зайнаб;
  • Азуре;
  • Боаз;
  • Эзра.

Ранее УНИАН назвал 10 имен, которыми нельзя называть детей в разных странах.

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