Частые неуместные извинения могут быть следствием детской травмы.

Частые неуместные извинения часто являются следствием постоянного плохого обращения в детстве. У многих людей этот симптом может быть результатом воспитания родителями, которые часто перекладывали вину за нежелательные результаты на ребенка. Об этом пишет в своем материале на сайте Psychologytoday Даниэль С. Лобель, Ph.D. , клинический психолог в частной практике в Катоне, штат Нью-Йорк, ассистент клинического профессора в школе медицины Маунт-Синай на кафедре психиатрии.

"Влияние вины за результаты, которые ребенок не может контролировать, усиливается, когда ребенок либо подвергается газлайтингу, либо егонаказывают за то, что он не принимает вину на себя. Частые извинения - это механизм преодоления, разработанный для того, чтобы избежать наказания или газлайтинга, принимая вину на себя без протеста", - объясняет психолог.

Как отмечает Лобель, хорошие родители возлагают на своих детей ответственность за их выбор и поступки. Это дает детям возможность делать правильный выбор, чтобы они могли достичь желаемых результатов. В то же время, отмечает эксперт, токсичные родители, например те, кто страдает от симптомов пограничного и нарциссического расстройств личности, обвиняют своих детей в нежелательных результатах, независимо от того, контролирует ли их ребенок.

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"Это делается не для того, чтобы помочь ребенку воспитать характер. Это делается родителем, чтобы избежать ответственности за ошибки или плохие результаты".

Он отмечает, что хотя принятие вины на себя может смягчить наказание в некоторых обстоятельствах, это происходит ценой ретравматизации, и с каждым разом ситуация становится все хуже и хуже.

При этом во взрослой жизни частые извинения за результаты, в которых человек не виноват, пагубно влияют на все отношения. Некоторые будут использовать таких людей в своих интересах, чтобы избежать ответственности. Большинство людей теряют к ним уважение, поскольку такой способ взаимоотношений демонстрирует слабость и подчиненность. Это также снижает самооценку и уверенность в себе, поскольку во все разногласия и конфликты такой человек вступает, считая, что не прав, отмечает психолог

"Исцеление от такого рода детских травм требует признания того, что обезоруживание себя путем принятия на себя вины за нежелательные результаты приводит к плохим результатам во взрослой жизни. Затем можно использовать более здоровые, более зрелые механизмы преодоления", - считает он.

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