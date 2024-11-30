По словам экспертов, растворимый кофе готовится легко, однако имеет свои недостатки.

Растворимый кофе является популярным напитком для тех, кто спешит, однако возникает вопрос, полезен ли он вообще. Известно, что в целом кофе имеет много преимуществ для здоровья. По данным исследования, этот напиток улучшает когнитивные функции, ускоряет метаболизм и даже защищает от некоторых заболеваний, пишет health.

В то же время растворимый кофе также имеет много преимуществ, однако он содержит и потенциальные недостатки.

"Растворимый кофе - это обезвоженная форма обычного кофе. Он изготавливается из крошечных гранул, для приготовления которых нужна только горячая вода, и предлагает быстрый и удобный способ насладиться чашечкой кофе. Существует два основных метода приготовления растворимого кофе: распылительная сушка и сублимационная сушка", - рассказали в издании.

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Преимущества растворимого кофе

Отмечается, что растворимый кофе имеет много подобных биологических активных соединений, которые есть и в обычном. К примеру, исследования показали, что растворимый кофе содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением.

Кроме того, растворимый кофе имеет большое количество кофеина, который может улучшить когнитивные функции, повысить бдительность, настроение и снизить риск депрессии.

Также исследования показали, что потребление растворимого кофе может быть связано со снижением риска метаболического синдрома.

В то же время употребление такого напитка может помочь контролировать вес, ведь кофеин связывают с уменьшением веса и жировых отложений.

Риски употребления растворимого кофе

Несмотря на то, что растворимый кофе готовится легко, он имеет некоторые недостатки. К примеру, растворимый кофе содержит наибольшее количество акриламида - химического вещества, которое образуется во время обжарки.

"Акриламид считается вероятным канцерогеном для человека, что подчеркивает важность употребления растворимого кофе в умеренных количествах под наблюдением врача", - объясняют в health.

Также ароматизированные сорта такого кофе могут иметь дополнительный сахар, который может влиять на уровень сахара в крови и препятствовать похудению. Как и в случае с обычным кофе, чрезмерное потребление может привести к нежелательным побочным последствиям, таким как тревожность, бессонница и проблемы с пищеварением.

Другие интересные факты о кофе

Ранее ученые рассказали, почему кофе может быть полезным. В частности ученые выяснили, что этот напиток может иметь защитное действие на организм человека.

Также диетологи ответили, что добавить к кофе, чтобы получить максимальную пользу. Они советуют добавить корицу, молоко, куркуму и имбирь.

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