Существет несколько добавок, которые сделають ваш кофе еще полезнее.

Любителям кофе часто говорят, что не следует добавлять в свой напиток, если они хотят сохранить его полезным, например, сладкие сиропы или сливки. Однако в то же время, пишет Parade, существуют добавки, которые сделають ваш кофе еще полезнее.

Если вы хотите сделать свой кофе максимально полезным, то Дженнифер Хаус, магистр наук, диетолог из First Step Nutrition, рекомендует добавлять ашваганду (индийский женьшень). Это растение является адаптогеном и известно тем, что снижает тревожность и улучшает сон. Ашваганду можно найти как в порошкообразной, так и в жидкой форме и для ощутимой пользы рекомендованная доза составляет от одного до шести граммов в день.

Однако добавление ашваганды в кофе — не единственный способ сделать его более полезным. Диетологи называют еще пять подходящих для этого специй.

Видео дня

1. Корица

По словам сертифицированного диетолога Серены Бенали, корица содержит мощные антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и уменьшают воспаление в организме. А зарегистрированный диетолог и директор по вопросам здоровья в Elior North America Шери Нельсон отмечает, что корица в кофе может помочь снизить скачки сахара в крови после еды и улучшить чувствительность к инсулину.

2. Молоко

"Добавление молока в кофе — отличный способ повысить его пищевую ценность, в частности, за счет увеличения потребления белка, кальция и витамина D", — говорит Бенали. Если вы не переносите лактозу или являетесь веганом, сделайте выбор в пользу растительного молока.

3. Куркума

Если вам нравится вкус куркумы, добавление ее в кофе может помочь бороться с воспалением и улучшить работу мозга, говорит Нельсон. Она советует добавлять в кофе от четверти до половины чайной ложки молотой куркумы вместе с щепоткой черного перца, потому что черный перец помогает куркумину в куркуме (самой полезной части) лучше усваиваться организмом.

4. Имбирь

Имбирь может помочь пищеварению, уменьшить тошноту и обладает противовоспалительным действием, отмечает Нельсон.

5. Несладкий какао-порошок

Если вам нравятся кофейные напитки с шоколадом, Нельсон рекомендует добавлять в кофе несладкий какао-порошок. Он богат флавоноидами, антиоксидантами, которые могут улучшить здоровье сердца, снижая артериальное давление и улучшая приток крови к мозгу, говорит она.

Ранее УНИАН рассказывал о мощном противовоспалительном ингредиенте №1, который стоит добавить в суп.

Вас также могут заинтересовать новости: