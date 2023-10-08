Оказывается, для снятия известкового налета не надо покупать дорогие средства.

Для некоторых людей рутинная уборка в доме может оказаться настоящим минным полем. Попытки избавиться от стойких пятен и известкового налета может вызвать чувство раздражения, поскольку часы, потраченные на чистку плитки и углов раковины, не всегда дают желаемый результат.

Накипь является результатом отложения кальция и магния в унитазе при испарении жесткой воды, и, если ее не чистить, то может быстро образоваться ржавчина и пятна на различных приборах. К счастью, эксперты по уборке поделились своими лучшими советами по удалению известкового налета.

Чудесный продукт, который поможет вам добиться безупречной кухни и ванной комнаты, можно найти у каждого дома. Для удаления известкового налета с раковин и кранов из нержавеющей стали понадобится пищевая соды и белый уксус или лимонный сок.

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"Уксус или лимонный сок смешайте с пищевой содой до состояния пасты и нанесите ее на ночь на нужную поверхность", - говорится в сообщении.

Кроме того, можно обвернуть ломтики лимона вокруг крана и завернуть в пищевую пленку. Это позволит удалит накипь. Также можно использовать лимон для удаления накипи в чайнике. Для получения результата достаточно его прокипятить.

Ранее УНИАН писал, что эксперт поделился лучшими советами о том, как очистить душевую перегородку, чтобы на ней не было разводов и она блестела.

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