Нужно убирать сверху вниз - сначала вытирать пыль, а потом пылесосить пол.

Люди, которые любят свои дома, тратят много времени на их уборку, но очень часто во время этого процесса они допускают одну серьезную ошибку.

В статье Mirror профессиональный уборщик рассказал, какую ошибку большинство людей допускают при уборке домов, и она на удивление проста - они начинают убирать снизу вверх.

Как отмечали профессиональные клинеры, количество людей, которые пылесосят а уже потом вытирают пыль на мебели, впечатляет. Отстаивая правильный порядок уборки, они привели параллель с ремонтом в доме.

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"То же самое с выполнением ремонтных работ в доме: вы срываете потолок и гипсокартон и в последнюю очередь делаете пол, иначе вы просто испортите работу, которую только что проделали", - отмечают профессиональные уборщики.

Также они рассказали о некоторых других задачах, которые люди выполняют неправильно во время уборки:

использовать кислотные продукты на мраморе и камне;

забывать о чистке мебель сверху, снизу и по бокам;

слишком много чистить и/или использовать слишком агрессивные средства, которые повреждают вещи вместо того, чтобы чистить их;

недостаточно часто мыть тряпки, губки и швабры;

не использовать предназначенную для этого губку для чистки унитаза.

Другие предложения от уборщиков включали использование энзимных чистящих средств на туалетах и вокруг них и использование как можно меньшего количества воды для очистки ванных комнат, поскольку она разбавляет чистящие средства.

Лайфхаки по уборке

Ранее эксперт по уборке назвала шесть популярных лайфхаков из интернета, которые не работают, а некоторые из них могут даже повредить.

Другая профессиональная уборщица объяснила, почему у нее дома никогда не было бы определенных вещей, на которые мы привыкли полагаться в уборке чуть ли не каждый день.

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