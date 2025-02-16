От налета довольно легко избавиться даже без использования едких химикатов.

Эксперт по уборке Софи Уэбб из Австралии поделилась лайфхаком, как быстро избавиться от известкового налета в чайнике с помощью одного натурального ингредиента, пишет express.co.uk.

"Накипь в чайнике может быть неприглядной и влиять на вкус воды, - говорится в публикации. - Жесткая вода, которая содержит больше минералов, является основной причиной накипи".

Хорошая новость в том, что от налета довольно легко избавиться и даже без использования едких химикатов. Вам понадобится лимон, посоветовала эксперт, назвав предложенный метод своим "любимым советом на свете".

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Отмечается, что лимонная кислота может помочь растворить минеральные отложения и помочь избавиться от слабого или умеренного известкового налета.

Как удалить сильную накипь с чайника - простой лайфхак

Для того, чтобы очистить чайник от налета, нужно сделать это:

Наполните чайник достаточным количеством воды и положите в него дольки лимона.

Дайте чайнику закипеть, а когда это произойдет, вылейте воду в слив и выньте лимон.

Удалить известковый налет также может помочь уксус. Его кислотные свойства разрушают карбонат кальция, из которого состоит накипь.

Напомним, ранее УНИАН писал, как вывести пятна от вина и соуса в домашних условиях.

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