Вместо этого лучше использовать специально разработанные коробки.

Некоторые из людей после летних отпусков могут использовать чемоданы для хранения вещей, ведь этот способ является довольно удобным, однако это может быть не лучшей идеей. Эксперт по хранению вещей Скотти Эванс считает, что с таким подходом стоит быть осторожным, пишет Express.

По его словам, это связано с тем, что тяжелые предметы могут создавать большую нагрузку на молнии и колеса чемодана, что приводит к серьезным повреждениям и проблемам с безопасностью. Известно, что чемоданы предназначены для перевозки легких вещей, таких как одежда, а не тяжелых, а именно книг, тренажеров или даже кухонных приборов.

Эванс отметил, что переполнение чемодана может привести к тому, что молнии и колеса сломаются, что усложнит пользование чемоданом, а ваши вещи даже могут высыпаться в самый неподходящий момент.

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"Еще более опасно, когда люди пытаются подняться по лестнице и эскалаторам с перегруженными чемоданами. Чемоданы не предназначены для переноски тяжелых вещей, и люди подвергают себя риску травм, растяжений и даже несчастных случаев, если чемодан выскальзывает из рук. Поднятие тяжелых чемоданов также может повысить риск несчастных случаев и травм, особенно если вы не пользуетесь профессиональной помощью во время переезда", - предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что вместо этого люди должны использовать специально разработанные коробки для перевозки тяжелых и громоздких вещей, чтобы предотвратить травмы и порчу вещей.

"Ручные тележки также могут значительно облегчить процесс перемещения вещей в новое помещение или хранилище и уменьшить физическую нагрузку на организм. Важно также не переносить большую мебель самостоятельно. Попросите друзей о помощи или воспользуйтесь услугами профессиональных грузчиков. Профессиональная команда не только имеет опыт и оборудование для работы с тяжелыми грузами, но и часто может сделать это более эффективно и безопасно", - рекомендует специалист.

Эванс добавил, что перегрузка чемоданов может нанести столько вреда, что в конце концов вам придётся их заменить, ведь это лишь добавит дополнительных расходов к вашему следующему отпуску.

Другие советы для дома

Ранее ученые обнаружили неожиданный риск для человека от использования микроволновой печи. По словам экспертов, этот кухонный прибор нужно мыть чаще, чем обычно это делают люди.

"Мы предполагаем, что микроволновые печи на самом деле выбирают из множества бактерий, присутствующих в воздухе и на поверхностях, те, что способны противостоять излучению", - рассказал микробиолог Мануэль Поркар.

Также стало известно, какое место является самым грязным в доме. По словам ученых, кухня - это самое опасное место. Если быть точнее, то это - кухонная раковина, в которой живет много болезнетворных бактерий, и их здесь даже больше, чем в общественном туалете.

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