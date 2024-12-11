Евгения Соколенко

Пользователи соцсетей нахваливали этот метод и рассказали, что он "работает как магия".

Известковый налет является обычным делом для людей, которые живут в районах с жесткой водой. Это связано с кальцием и магнием в воде. Когда вода испаряется, они остаются, кристаллизуются и образуется белый слой, который называется известковым налетом.

Как пишет Ехргеѕѕ, пытаясь убрать эти пятна, люди могут поцарапать свою сантехнику и сделать ее хуже, чем раньше. К счастью, есть естественный и эффективный способ удалить известковый налет - уксус.

Этот обычный кухонный ингредиент является кислотой, которая может растворять известковый налет. Главная задача в этом - это продержать его на поверхности достаточно долго, чтобы он выполнил свою работу.

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В сети стал популярным один метод. Тряпку из микроволокна смочите уксусом, оберните кран и оставьте на 30 минут. Когда время закончится, снимите ткань и удалите ею известковый налет.

Пользователи соцсетей нахваливали этот метод и рассказали, что он "работает как магия".

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