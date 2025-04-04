Как сварить яйца так, чтоб они хорошо чистились? Этот особенно актуально, если вы собираетесь готовить салат на большую компанию или вам нужны яйца для фарширования. Ведь в таком случае их придется подавать на стол целыми и внешний вид очень важен.
Журналистка Стефани Ганц поделилась на Simply Recipes своим методом, как сварить яйца, чтобы они легко чистились. Девушка уверяет, что перепробовала много способов и лайфхаков из сети и вывела для себя простой метод, который работает всегда на 100%.
"Лучший способ сварить яйца вкрутую для легкой очистки - это приготовить их на пару!" - утверждает Стефани.
Можно использовать электрическую пароварку, бамбуковую пароварку или смастерить ее из простой кастрюли и дуршлага, например.
Журналистка говорит, что она готовит яйца на пару 10 минут, а затем опускает их в холодную воду минуты на три. За это время яйца остывают достаточно, чтобы ими не обжечься, а скорлупа после этого отлично отходит.
После того как яйца полностью остынут, их можно хранить в холодильнике до недели, говорит Стефани.
НапомниМ, ранее всемирно известный шеф-повар Джейми Оливер рассказал, как идеально сварить яйца.