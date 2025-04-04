Вам понадобится чуть больше 10 минут.

Как сварить яйца так, чтоб они хорошо чистились? Этот особенно актуально, если вы собираетесь готовить салат на большую компанию или вам нужны яйца для фарширования. Ведь в таком случае их придется подавать на стол целыми и внешний вид очень важен.

Журналистка Стефани Ганц поделилась на Simply Recipes своим методом, как сварить яйца, чтобы они легко чистились. Девушка уверяет, что перепробовала много способов и лайфхаков из сети и вывела для себя простой метод, который работает всегда на 100%.

"Лучший способ сварить яйца вкрутую для легкой очистки - это приготовить их на пару!" - утверждает Стефани.

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Можно использовать электрическую пароварку, бамбуковую пароварку или смастерить ее из простой кастрюли и дуршлага, например.

Журналистка говорит, что она готовит яйца на пару 10 минут, а затем опускает их в холодную воду минуты на три. За это время яйца остывают достаточно, чтобы ими не обжечься, а скорлупа после этого отлично отходит.

После того как яйца полностью остынут, их можно хранить в холодильнике до недели, говорит Стефани.

НапомниМ, ранее всемирно известный шеф-повар Джейми Оливер рассказал, как идеально сварить яйца.

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