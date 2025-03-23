Существует множество способов приготовления вареных яиц, но Джейми Оливер считает, что он нашел лучший способ, который позволяет каждый раз делать их "идеальными".

Если вы регулярно готовите вареные яйца, у вас наверняка есть свой собственный способ их приготовления. У знаменитого шеф-повара Джейми Оливер есть собственный метод приготовления идеального яйца.

Издание Express пишет, что по словам 49-летнего шеф-повара, секрет приготовления "идеального вареного яйца каждый раз" заключается в использовании яйца одного и того же размера. Для этого способа он использовал крупное яйцо. При этом Оливер добавил один дополнительный ингредиент.

Сначала он добавил в кастрюлю с кипящей водой "крошечную щепотку соли", что, по его словам, поможет предотвратить растрескивание. Дальше с помощью ложки шеф-повар аккуратно опустил яйцо в воду, погрузил его в воду и вынул "два или три раза", после чего дал ему опуститься на дно кастрюли.

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Сколько варить яйца

Если вы хотите сварить яйца всмятку, то Джейми советует варить их 5,5 минут, для полумягких – 7,5 минут, а для твердых - от 11 до 12 минут.

Важно помнить, что скорлупа - это как "мини-печь", и яйцо будет продолжать готовиться, когда вы достанете его из кипящей воды. В связи с этим рекомендуется переложить горячее яйцо в холодную воду, чтобы оно остыло.

Ранее УНИАН писал, как легко приготовить "идеальное" яйцо-пашот.

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