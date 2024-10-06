С наступлением холодов не остается другого варианта как сушить вещи в квартире или доме.

Во время осенне-зимнего периода возникает проблема сушки вещей, ведь из-за снижения температуры одежда не может нормально высушиться, в результате чего она может пахнуть плесенью и другими неприятными запахами. Поэтому пользовательница TikTok Энн Рассел рассказала, как правильно высушить вещи, чтобы они имели приятный аромат, передает Mirror.

По словам эксперта, вещи нужно складывать "аккуратно" и "не слишком плотно", а также ставить вентилятор возле места, где они сохнут.

"Все сложено аккуратно, и причина в том, что когда вентилятор поднимается вверх, воздух проходит сквозь него, он должен иметь возможность двигаться, испарять воду. Если одежда слишком плотная или свернутая, она не сможет избавиться от воды, и тогда она будет пахнуть", - заметила Рассел.

Видео дня

Такой способ сушки белья покорил сеть, видео набрало почти 250 тысяч просмотров и получило много комментариев. Один из подписчиков поделился также собственным советом:

"Я считаю, что помогает перевернуть вещи через несколько часов, чтобы воздух мог циркулировать в тех местах, куда он не может добраться!"

Другой пользователь подчеркнул:

"Кажется, помогает развешивание вещей на вешалках, а также развешивание их на дверных рамах".

Еще один подписчик добавил:

"Я обнаружил, что с полотенцами я просто развешиваю их над дверью, чтобы они высохли, и через день или около того они высыхают, и у меня есть второй вентилятор, который я использую для расстановки".

Другие полезные лайфхаки

Ранее эксперт по бриллиантам Кайли Питт рассказала, как почистить ювелирные украшения в домашних условиях. По ее словам, для этого вам понадобится ультразвуковой очиститель, который тщательно удаляет грязь и налет в труднодоступных местах.

Также стало известно, как сделать полотенца мягкими после стирки. Для этого эксперты советуют использовать немного соды и стирать при температуре 60 градусов.

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