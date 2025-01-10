Часто люди ссылаются на чувство занятости, чтобы избежать ощущения своей истощенности.

Большинство людей гораздо более заняты, чем нам на самом деле нужно, хотя снижение занятости означает расстановку приоритетов в том, что мы должны сделать, и научиться говорить "нет" тому, что выводит за пределы порога стресса.

Как отметил доктор Ранган Чаттерджи, это начинается с принятия простого факта, что у нас никогда не будет времени сделать все, что от нас требуется, пишет The Telegraph.

"В сутках не так много часов, и мы можем нормально функционировать только около 16 из них. Мы иногда ведем себя так, будто найдем счастье и покой, только когда закончим список дел, но этому списку нет конца. Всегда будет что-то еще, что наши начальники, партнеры или дети хотели бы, чтобы мы сделали. Всегда будут дела по дому. Список дел взрослого человека похож на волшебное ведро, которое постоянно наполняется. Мы никогда не преуспеем, если не примем эту истину, не научимся расставлять приоритеты и говорить "нет"", - объяснил специалист.

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Чаттерджи отметил, что зависимость от занятости исходит из страха незначительности, занятость помогает нам чувствовать себя важными. А между тем, в целом хронический, неуправляемый стресс, вызванный такой занятостью, создает предпосылки для серьезных заболеваний.

"Когда я сталкиваюсь с кем-то, кто называет себя трудоголиком, я спрашиваю его: "Какова ваша конечная цель?" Дело в том, что если он продолжит полагаться на занятость, чтобы чувствовать себя счастливым, есть высокая вероятность того, что он будет страдать от какой-либо формы истощения, выгорания или серьезной болезни, или увидит, как рухнет его брак, или у него будут сложные отношения с детьми", - рассказал врач.

Врач назвал шесть признаков истощения:

1. Отключение

Чувство отделенности от людей вокруг, как будто вы наблюдаете за ними из окна.

2. Эмоциональное истощение

Проявление цинизма ко всему и всем. Мелочи становятся иррационально волнующими. Мелкие просьбы близких начинают вас задевать.

3. Творческий спад

На работе неспособность мыслить творчески приводит к снижению производительности труда, что создает еще больше стресса и беспокойства. Дома простые проблемы и препятствия накапливаются, и вы обнаруживаете, что не можете придумать, как их преодолеть.

4. Неспособность испытывать удовольствие

Вы больше не можете находить удовольствие в простых вещах. Развлечения и переживания, которые раньше доставляли удовольствие, больше не приносят его.

5. Усталость и нервозность

Вы постоянно чувствуете себя физически истощенным и у вас нет сил что-либо делать, но при этом вы с трудом засыпаете.

6. Спираль заботы о себе

Ваша диета ухудшается, когда вы пропускаете приемы пищи, перекусываете поздно ночью и начинаете есть для комфорта. Вы перестаете двигаться. Вы ложитесь спать все позже и позже, смотрите сериалы, пытаясь расслабиться.

Шесть предложений "медленного дня"

Тем, кто зависит от занятости, было бы очень полезно проводить медленный день раз в неделю. В идеале все в этот день должно делаться медленно. Всего несколько часов "медленной жизни" каждую неделю помогут вам чувствовать себя спокойнее и более присутствующими. Что именно делать, зависит от вас, но вот несколько идей, которыми можно воспользоваться:

медленно прогуляйтесь на природе без телефона;

наслаждайтесь неспешным завтраком;

езда на автомобиле должна быть неспешной. Перед тем, как сесть в машину, вытрите пыль со щитка приборов и сидений;

уделите больше времени приготовлению пищи, сосредоточившись на процессе, а не на результате;

устройте медленный, расслабленный обед или ужин, во время которого вы едите, болтаете, смеетесь и наслаждаетесь.

медленные, осознанные занятия, такие как вязание или вязание крючком или рисование. Или поработайте над сложным пазлом.

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