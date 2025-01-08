Эксперты дали советы, как сделать этот год таким, чтобы вам было легче справиться со взлетами и падениями.

Разговоры о "Новый год - новый ты" могут ничего не стоить. Особенно если речь идет о необходимости сидеть на экстремальной диете, напрягать свое тело на пределе возможностей в спортзале и отказаться от чего-то вкусного. При всем внимании на физической форме мы часто забываем о нашем эмоциональном здоровье, пишет Independent.

Эксперты поделились с изданием несколькими советами, как поддержать себя в эмоциональном тонусе.

Поставьте "эмоциональную цель" на 2025 год

"Мы часто ставим цели относительно нашего физического здоровья, а как насчет того, чтобы поставить цели относительно своего эмоционального благополучия?" - предлагает тренер по эмоциям и основатель организации If Lost Start Here Фитцсиммонс.

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По его словам, это может быть вера в то, что ваши чувства имеют значение в этом году, или время, чтобы заметить их, когда они появляются:

"Это может быть возможность почувствовать целый ряд ваших эмоций в течение следующего года, а не только счастье (часто наш выбор по умолчанию), чтобы мы могли чувствовать себя более полноценными и связанными с собой и другими".

Практикуйте самосострадание

Может быть трудно найти время для себя, но немного ухода за собой может иметь огромное значение, говорит психолог-консультант и соучредитель The Chelsea Psychology Clinic Елена Турони. По её словам, внимательность помогает уменьшить стресс и беспокойство.

"Быть добрым к себе в трудные времена также важно; помните, что испытывать тяжелые эмоции - это нормально, вам не обязательно быть идеальным", - отмечает эксперт.

Не забывайте дышать

Когда вы сталкиваетесь со сложной ситуацией, большой или малой, техника контролируемого дыхания помогает регулировать нервную систему, снижает уровень кортизола и способствует высвобождению гормонов хорошего самочувствия, таких как серотонин, говорит Джейми Клементс, практик дыхания и основатель The Breath Space:

"Улучшая приток кислорода и уменьшая стресс, дыхательная работа может увеличить энергию, повысить ясность ума и создать ощущение покоя".

Принимайте изменения

Психолог Рави Гилл советует быть открытыми к изменениям и не бояться изменить свою точку зрения. А ещё - стоит отказаться от потребности всё контролировать и сосредоточиться на адаптации к тому, что перед вами.

"Рассмотрите изменения как возможность личного или профессионального развития, даже если сначала это кажется сложным. Привыкните спрашивать себя: "Чему я могу научиться из этого опыта?", - говорит эксперт.

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