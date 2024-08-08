Есть один игредиент, который сделает ваш чай более сладким.

В жаркий летний день вам хочется обычно выпить чего-то холодного. Хорошим напитком в таком случае становится стакан чая со льдом. Издание Parade рассказало, что сделать, чтобы ваш чай был еще вкуснее.

По словам экспертов, лучшим ингредиентом для этого может стать джем. Для приготовления напитка вам нужен любой чай: в пакетиках или рассыпной, а также любой джем.

Специалисты советуют заваривать чай немного крепче, чем обычно - в основном, используйте два пакетика вместо одного. После чего подождите, пока чай остынет, затем добавьте к нему лед, сядьте поудобнее и расслабьтесь. Если к напитку добавить джем, то это будет не только вкусно, но и красиво.

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Отметим, что во время жары не всегда хочется заниматься приготовлением чая, однако если его сделать таким способом, то он станет хорошим вариантом, который будет вас охлаждать.

Польза продуктов для здоровья

Ранее эксперты назвали продукты, которые можно добавить в рацион и пополнить запас полезных веществ. По словам специалистов, эти продукты имеют удивительную пользу для здоровья.

Также стало известно, какая рыба является более полезной - скумбрия или лосось. Отмечается, что ученые обнаружили в филе лосося снижение содержания шести из девяти питательных веществ - кальция, йода, железа, омега-3, витамина B12 и витамина А, но повышенный уровень селена и цинка.

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