Токсичные родители постоянно сеют хаос в доме и семье.

Токсичные родители демонстрируют модель поведения, которая вызывает чувство вины, страха и тревоги из-за их склонности ставить свои потребности выше потребностей детей. Это создает крайне неблагоприятную семейную динамику, которая может влиять на детей на протяжении всей жизни, пишет Best Life.

Кто такие токсичные родители

Это общий термин для описания определенного проблемного поведения. Токсичные родители постоянно сеют хаос в доме или семье. Эксперты сходятся во мнении, что самый простой способ распознать токсичное родительство – посмотреть, используют ли они чувство вины, страха, обязательств или другие манипулятивные тактики.

Наличие токсичной матери или токсичного отца бесспорно может повлиять на эмоциональное и психическое здоровье ребенка с раннего возраста. Это может нарушить регуляцию нервной системы ребенка, поставив его в состояние постоянной борьбы или бегства. Токсичное поведение родителей может повлиять на самооценку ребенка, что повлияет и на взрослую жизнь.

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Взрослым детям токсичных родителей может даже быть трудно установить настоящие отношения, потому что они подавляют свои истинные чувства и трудно выражают свои потребности.

Психологи приводят черты 5 токсичных родителей:

Уклонение от ответственности

Такие родители почти никогда не извиняются, даже если в чем-то виноваты. Взять ответственность за свое поведение означало бы иметь определенный уровень самосознания, которого нет у многих токсичных людей. Они даже могут даже переложить вину на ребенка.

Не имеют границ и не уважают ваши

Токсичные родители обычно не умеют устанавливать границы, поэтому им будет очень трудно признавать и уважать границы других. Поскольку границы определяют, какое поведение вы будете терпеть, а какое – нет, токсичные родители могут отвергнуть их.

Используют манипуляции

Родители со здоровыми привычками общения прямо спросят о том, чего хочет или требует от ребенка. Но токсичные люди используют такие тактики, как манипулирование, вызывание чувства вины и молчаливое поведение, чтобы удовлетворить свои потребности и желания. Это все формы эмоционального насилия.

Эгоцентризм

Токсичные родители имеют талант придумывать о себе абсолютно все. Эгоцентричность может быть укоренена в их собственном детском опыте. Если бы их потребности были удовлетворены во время взросления, они научились быть более самостоятельными.

Чрезмерные обязанности

Токсичные родители часто используют детей, чтобы показать семейный авторитет. Такое воспитание может проявляться различными способами – от ожидания, что ребенок пакует обеды для своих младших братьев и сестер, до возложения на ребенка ненадлежащего уровня эмоциональной поддержки.

Интересности

Существует огромная разница между тем, чтобы просто хорошо одеваться, и тем, чтобы быть высококлассным человеком. Класс – это не только об одежде, которую вы носите, это о вашем поведении, ваших поступках и то, какое впечатление вы производите на окружающих. Изысканные люди имеют определенный набор привычек, которые выделяют их из толпы, оставляя неизгладимое впечатление, куда бы они ни пошли.

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