Некоторые продукты могут нарушить пищеварение, вызывая вздутие живота, несварение и воспаление.

Понимание того, как ваш рацион влияет на кишечник, - ключ к хорошему самочуствию. Некоторые продукты могут нарушить пищеварение, вызывая вздутие живота, несварение и воспаление. Эти продукты, разрушающие кишечник, могут также заставить вас набрать вес, нарушая обмен веществ и мешая организму усваивать питательные вещества.

Издание SheFinds поговорило с Аланной Кейт Деррик, сертифицированным персональным тренером и тренером по спортивному питанию на выносливость; Крутикой Нанавати, зарегистрированным диетологом и нутрициологом; доктором Блен Тесфу; диетологом Лорен Харрис-Пинкус; Джоанной Ангман, зарегистрированным диетологом и нутрициологом; и диетологом Эбби Гримм, которые рассказали о 13 самых вредных для кишечника продуктах, которых следует избегать для снижения веса.

1. Гранола

Хотя гранола часто воспринимается как здоровый вариант завтрака из-за содержания в ней цельного зерна овса и орехов, на самом деле она может способствовать вздутию живота и проблемам с кишечником у некоторых людей. Многие магазинные гранолы содержат сахар и нездоровые жиры, которые могут нарушить работу пищеварительной системы и привести к дискомфорту.

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2. Смузи/соки

Употребление большого количества сахара в жидком виде может привести к скачкам уровня сахара в крови, за которыми следует спад, что может нарушить пищеварение и вызвать чувство вздутия живота или вялости. Кроме того, в смузи и соках часто отсутствует клетчатка, содержащаяся в цельных фруктах и овощах, которая необходима для здорового пищеварения и предотвращения запоров.

3. Ночная овсянка

Из-за высокого содержания клетчатки в овсяной крупе она может быть сложной для некоторых пищеварительных систем, особенно при употреблении в больших количествах или при недостаточном замачивании или приготовлении. Кроме того, некоторые начинки, обычно используемые в ночной овсянке, такие как сухофрукты и орехи, могут быть трудно перевариваемыми для людей с чувствительным желудком или склонных к вздутию живота, а при частом употреблении могут привести к набору веса.

4. Хлопья с искусственными подсластителями

Искусственные подсластители, которые часто добавляют для улучшения вкуса без калорий, могут нарушить баланс кишечных бактерий, что потенциально может привести к неблагоприятному составу микробиома. Кроме того, исследования показывают, что употребление искусственных подсластителей может нарушать естественную регуляцию аппетита в организме, что может привести к увеличению потребления калорий и, как следствие, к набору веса.

5. Замороженное тесто для пиццы

Тесто для пиццы обычно делается из рафинированной муки, в которой нет клетчатки и необходимых питательных веществ. Рафинированные углеводы могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови, провоцируя быстрый выброс инсулина. Со временем частые скачки инсулина могут привести к инсулинорезистентности и способствовать отложению жира, особенно в области живота.

6. Подслащенный йогурт

Такие йогурты могут способствовать вздутию живота и дискомфорту в пищеварительной системе, поскольку избыток сахара может нарушить баланс кишечных бактерий и привести к воспалению.

7. Сухофрукты

Хотя сухофрукты часто рассматриваются как здоровый вариант перекуса, необходимо помнить об их потенциальном влиянии на вздутие живота, здоровье кишечника и набор веса. Сушка фруктов концентрирует их природные сахара, что приводит к повышению калорийности и содержанию сахара в каждой порции. Более того, высокая калорийность и содержание сахара в сухофруктах могут способствовать набору веса, если не употреблять их умеренно.

8. Энергетические напитки

Содержащие кофеин, сахар и искусственные добавки, эти напитки с высокой степенью обработки могут нарушить хрупкий баланс кишечных бактерий, что приводит к воспалению и проблемам с пищеварением. Высокое содержание сахара в энергетических напитках также может повышать уровень сахара в крови, способствуя отложению жира, особенно висцерального, при чрезмерном употреблении.

9. Безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара

Быстрый приток сахаров из этих напитков может поднять уровень сахара в крови, побуждая организм запасать лишнюю энергию в виде жира. Кроме того, отсутствие клетчатки и питательных веществ в безалкогольных напитках с высоким содержанием сахара еще больше усугубляет их пагубное воздействие на здоровье кишечника, что может привести к долгосрочным осложнениям со здоровьем.

10. Алкоголь

Некоторые виды алкоголя, особенно с высоким содержанием сахара и калорий, такие как сладкие коктейли и крепленые вина, могут нанести вред здоровью кишечника и способствовать развитию воспаления, что в конечном итоге приведет к проблемам с пищеварением и увеличению веса, особенно в области живота.

11. Палочки моцареллы в панировке

Хотя палочки моцареллы содержат некоторое количество белка и кальция из сыра, в них, как правило, мало основных питательных веществ и клетчатки. Это означает, что они не способствуют насыщению, что приводит к перееданию. Более того, продукты с низким содержанием питательных веществ могут способствовать ухудшению качества питания в целом, влияя на контроль веса и здоровье кишечника.

12. Замороженные куриные крылышки

Добавки, консерванты и отсутствие клетчатки в замороженных куриных крылышках могут негативно повлиять на микробиом кишечника. Нарушение этого баланса может привести к усилению воспаления, проблемам с пищеварением и повышению риска метаболических нарушений.

13. Спринг-роллы

Спринг-роллы, особенно если они обжарены во фритюре, могут содержать много калорий. Сочетание рафинированных углеводов из обертки и высококалорийных начинок приводит к значительному содержанию калорий в одной порции.

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