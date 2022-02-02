Максимальная скорость автомобиля составляла 120 км/ч.

Автоумельцы смогли усовершенствовать старый ЗАЗ-966, переделав его в самый настоящий электромобиль. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Seva TV.

В ролике объясняется, как из старенького железяка машина превращается в самый быстрый электрический "Запорожец" в мире. Но это по словам самого автолюбителя.

Авто тестировали на одной из автодорог под Ковелем, его удалось разогнать до 100 км/ч за 3,77 секунды. На старый ЗАЗ установили новый электродвигатель, новый жидкостный контур и диффузор, продувающий радиатор насквозь, доработали систему охлаждения.

Как сообщает AutoGeek, на авто установили электродвигатель Ansaldo mot.3 a3h207b42g006 с водяным охлаждением. Мощность агрегата - 30 кВт (41 л. с.), Масса – 82 кг.

"Мощность доработанного электромобиля при массе 750-800 кг составила около 300 кВт (408 л. с.)", — говорится в сообщении.

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Максимальная скорость автомобиля составляла 120 км/ч.

Теперь сравним переоборудованный "Запорожец" с самой мощной Tesla Model S Plaid: последняя с трехмоторной силовой установкой на 1020 л. с. ускоряется от 0 до 100 км/ч за 2,1 секунды.

Ранее Национальное управление безопасности дорожного движения США провело первый краш-тест кроссовера Tesla Model X, разбив его о бетонную стену.

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