По словам повара, это блюдо готовится в течение часа.

Рецепт рулета с колбасой принадлежит звезде британского кулинарного шоу "Bake Off" Саку Чандрасекари, который является шри-ланкийской версией классического блюда с начинкой из курицы карри и карамелизированного лука, пишет Express.

"Я готовила блюда шри-ланкийской кухни для чаепития во время крикета и вечеров по сбору средств в нашем местном клубе, к которому мой муж присоединился несколько лет назад. После участия в Большом Британском соревновании по выпечке у меня нет ни одного оправдания, чтобы не печь! Эти рулетики с курицей карри и карамелизированным луком и колбасой - это мой взгляд на основное блюдо для крикетного чаепития, которое приносит вкусы из моей кухни в клуб", - отмечает кулинар.

Ингредиенты

1 ст.л. оливкового масла;

1 ст. л. сливочного масла;

1 средний красный лук, нарезанный ломтиками;

2 ч.л. бальзамического уксуса;

2 измельченных зубчика чеснока;

½ ч. л. порошка/хлопьев чили;

½ ч. л. черного молотого перца;

500 г куриного фарша;

30 г свежего кориандра, грубо нарезанного;

75 г вареных каштанов, грубо нарезанных;

1 ч.л. порошка карри;

½ ч.л. молотого перца;

½ ч.л. порошка чили;

½ ч. л. мучной соли, для присыпки;

500 г слоеного теста, полностью сдобного;

1 большое яйцо, взбитое;

2 ст.л. кунжута;

сладкий соус чили или кетчуп.

Способ приготовления

Сначала застелите два противня антипригарной бумагой и отставьте их в сторону. Чтобы сделать карамелизированный лук, разогрейте масло и сливочное масло на средней антипригарной сковороде на медленном огне. После чего добавьте лук и щепотку соли, готовьте 10 минут до размягчения, помешивая.

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Затем добавьте бальзамический уксус, чеснок, порошок чили и перец. Готовьте это все 20 минут на медленном огне, помешивая до карамелизации. Переложите в большую миску для охлаждения.

Когда остынет, измельчите в куриный фарш, добавьте кориандр, каштаны, порошок карри, перец, порошок чили и соль, после чего хорошо перемешайте.

Затем разделите смесь на две части и сформируйте из каждой колбаску длиной около 30 см. Заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 15 минут. Раскатайте слоеное тесто в прямоугольник размером 33х38 см и разрежьте вдоль пополам. Затем положите по одной колбаске вдоль каждой полоски теста, смажьте края яйцом, сверните рулетом и заклейте. Так же сделайте с другой полоской.

Выложите на подготовленные листы и поставьте в холодильник на 30 минут. В то время разогрейте духовку до 180°C с вентилятором.

"Обрежьте концы и разрежьте каждое полено на 6 частей (по желанию). Сделайте 3 надреза сверху каждого. Выложите на противень, смажьте яйцом, посыпьте кунжутом и выпекайте примерно 30 минут до золотистого цвета и готовности. Дать постоять 10 минут перед подачей теплыми или полностью охладить и подавать со сладким соусом чили или кетчупом", - подытожили в Express.

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