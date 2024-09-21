Для такого рецепта понадобятся необычные, но простые ингредиенты.

Шеф-повар рассказал рецепт приготовления "самого простого" томатного супа с использованием ингредиентов, которых вы не ожидали встретить, однако которые, вероятно, у вас есть на кухне, пишет Mirror.

Таким рецептом поделился шеф-повар под никнеймом "Aldi" в соцсети TikTok.

"Это самый простой рецепт томатного супа, который вы когда-либо видели", - отметил он.

Когда шеф-повар разложил ингредиенты, то сначала "грубо" нарезал две морковки, а затем добавил их в супницу. После этого он добавил два кубика овощного бульона и 200 мл воды. Также Aldi порекомендовал на этом этапе поставить хрустящие багеты в духовку.

"Затем добавьте две банки нарезанных помидоров, а затем полную банку запеченных бобов. Честно говоря, я не сумасшедший - это настоящий рецепт", - удивил он выбором ингредиентов.

Далее шеф-повар добавляет три маринованные луковицы.

"Это все. Закройте крышкой и позвольте ему творить свою магию", - добавил Aldi.

Эксперт отметил, что его суповарка разогревает суп и "перемешивает с перерывами", хотя готовить по такому рецепту можно и вручную.

Для тех, кто использует миксер, шеф-повар советует остановить процесс перемешивания за две минуты до завершения. В конце Aldi добавил немного черного перца, хлопьев чили и базилика, что "улучшило вкус блюда и сделало его намного вкуснее".

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