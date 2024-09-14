Аджика с яблоками получается очень нежной, но пикантной и невероятно вкусной.

Многие хозяйки летом и в сентябре делают заготовки на зиму. Одной из самых популярных закусок по праву считается аджика - так приятно ведь в снега и холод открыть заветную баночку и порадовать себя домашней закуской. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился проверенным рецептом и рассказал, как делается аджика из помидор.

Домашняя аджика - рецепт

Клопотенко объяснил, что ингредиентов, перечисленных ниже, хватит на полуторалитровую банку. Подготовка не займет больше 20 минут, но на само приготовление потребуется примерно час.

Ингредиенты:

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томаты - 1,25 кг;

репчатый лук - 2 шт;

морковь - 3 шт;

болгарский перец - 1.5 шт;

кислые яблоки - 2 шт;

перец чили - 3-4 шт;

чеснок - 2 головки;

подсолнечное масло - 0.5 стакана;

уксус 9% - 0.5 стакана;

сахар - 100 гр;

соль - 1.5 ст.л.

Запоминайте, как готовится аджика на зиму - простой рецепт от шефа.

Все овощи - 1,25 кг томатов, 2 репчатых лука, 3 моркови, полтора болгарских перца, 2 кислых яблока, 3-4 перца чили и 2 головки чеснока - хорошенько вымойте и затем очистите. Нарежьте такими кусочками, чтобы удобно было пропускать через мясорубку. Яблоки, болгарский перец, морковь, лук, перец чили и томаты пропустите через мясорубку на самой мелкой насадке в кастрюлю, в которой будете варить аджику.

Добавьте к измельченным овощам 1,5 ст. л. соли, 0.5 стакана подсолнечного масла, 100 г сахара и 0.5 стакана уксуса. Варите острую аджику на небольшом огне в течение примерно часа. За 10 минут до готовности добавьте чеснок, предварительно пропустив его через чеснокодавилку или натерев на мелкую терку. Стерилизуйте банки и готовую аджику разложите по ним, закупорьте крышками. Храните банки с аджикой в прохладном месте.

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