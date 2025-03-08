Это более легкая версия классического рецепта.

Если вы ищете рецепт для ужина, который легко приготовить и который не требует много времени или терпения, то обратите внимание на рецепт сырно-грибного киша от известного шеф-повара Мэри Берри.

Как пишет Express, этот рецепт имеет умную изюминку, которая отличает его от традиционного киша - вместо традиционной основы из теста он использует тортилью. В результате получается тот же классический рецепт, не отличающийся по вкусу или питательным свойствам, однако более легкий и быстрый в приготовлении.

На его приготовление потребуется час, рассчитан на четверых, что делает его идеальным для семейного ужина.

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Ингредиенты

Одна столовая ложка подсолнечного масла, плюс дополнительно для смазывания

Одна большая лепешка тортильи

Одна большая луковица, мелко нарезанная

150 г грибов, нарезанных ломтиками

75 г чеддера, тертого

Два яйца, взбитые

200 мл жирных сливок

Две столовые ложки рубленой свежей петрушки

Соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 °C (180 °C для духовок с конвекцией) или до газовой отметки 6. Поставьте большой противень в духовку, чтобы он нагрелся. Слегка смажьте маслом круглую форму диаметром 20 см.

Уложите тортилью в форму, убедившись, что она покрывает основание и наполовину поднимается по бокам.

Разогрейте немного масла в сковороде на среднем огне. Добавьте лук и готовьте несколько минут, затем накройте крышкой и готовьте около 10 минут, пока он не станет мягким. Добавьте грибы и обжарьте в течение нескольких минут.

Переложите грибную смесь в форму, равномерно распределив ее.

В небольшой миске взбейте яйца и сливки. Приправьте солью и перцем, затем добавьте половину сыра и всю рубленую петрушку. Вылейте яичную смесь на грибы, затем посыпьте оставшимся сыром. Поставьте форму на разогретый противень и выпекайте в течение 25–30 минут или пока смесь не застынет и не приобретет золотистый оттенок.

Дайте постоять пять минут, прежде чем нарезать на порции и подавать горячим.

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