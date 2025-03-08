Если вы ищете рецепт для ужина, который легко приготовить и который не требует много времени или терпения, то обратите внимание на рецепт сырно-грибного киша от известного шеф-повара Мэри Берри.
Как пишет Express, этот рецепт имеет умную изюминку, которая отличает его от традиционного киша - вместо традиционной основы из теста он использует тортилью. В результате получается тот же классический рецепт, не отличающийся по вкусу или питательным свойствам, однако более легкий и быстрый в приготовлении.
На его приготовление потребуется час, рассчитан на четверых, что делает его идеальным для семейного ужина.
Ингредиенты
- Одна столовая ложка подсолнечного масла, плюс дополнительно для смазывания
- Одна большая лепешка тортильи
- Одна большая луковица, мелко нарезанная
- 150 г грибов, нарезанных ломтиками
- 75 г чеддера, тертого
- Два яйца, взбитые
- 200 мл жирных сливок
- Две столовые ложки рубленой свежей петрушки
- Соль и свежемолотый черный перец
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 °C (180 °C для духовок с конвекцией) или до газовой отметки 6. Поставьте большой противень в духовку, чтобы он нагрелся. Слегка смажьте маслом круглую форму диаметром 20 см.
Уложите тортилью в форму, убедившись, что она покрывает основание и наполовину поднимается по бокам.
Разогрейте немного масла в сковороде на среднем огне. Добавьте лук и готовьте несколько минут, затем накройте крышкой и готовьте около 10 минут, пока он не станет мягким. Добавьте грибы и обжарьте в течение нескольких минут.
Переложите грибную смесь в форму, равномерно распределив ее.
В небольшой миске взбейте яйца и сливки. Приправьте солью и перцем, затем добавьте половину сыра и всю рубленую петрушку. Вылейте яичную смесь на грибы, затем посыпьте оставшимся сыром. Поставьте форму на разогретый противень и выпекайте в течение 25–30 минут или пока смесь не застынет и не приобретет золотистый оттенок.
Дайте постоять пять минут, прежде чем нарезать на порции и подавать горячим.