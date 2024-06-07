В бутылках вино может храниться десятилетиями, а в тетрапаках - дольше оставаться свежим после открытия.

Мастер-сомелье Дуг Фрост рассказал, действительно ли вино в тетрапаках уступает бутылочному, и есть ли реальная разница в их качествах или вкусах, пишет HuffPost.

"Хорошее вино можно найти в любой упаковке, где угодно, - отметил он. – Вина в тетрапаках, которые продаются у нас в США, - довольно хорошие вина".

Отмечается, что "консервированное" вино всегда казалось немного нелепым. Однако, как утверждают специалисты, хорошее вино - это то, которое изготовлено из высококачественных ингредиентов, а поставляться оно может в любой упаковке.

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"Единственная разница между бутылкой и тетропаком в том, что эти "консервированные" вина не живут так долго. Они быстрее начинают тускнеть", - объяснил сомелье.

По его словам, виноделы используют бутылки на протяжении веков - в них вино может храниться десятилетиями.

А вот преимуществом вина в тетрапаках считается то, что при правильном хранении после открытия упаковки оно может оставаться свежим гораздо дольше. Кроме того, вино в тетрапаках легче транспортировать. И что не менее важно - такое вино дешевле.

Напомним, ранее УНИАН писал, какое вино самое полезное - что показывают исследования.

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