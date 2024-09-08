Данный метод обеспечивает равномерное приготовление яйца.

Варить яйца, как кажется, - не такая уж и сложная задача. Однако, разница между идеально сваренным яйцом и "резиновым" кроется всего в нескольких минутах, если не секундах, пишет tastingtable.com.

Шеф-повар Нельсон Серрано-Бахри поделился тонкостями варки яиц для достижения наилучших результатов.

Как правильно варить яйца - один секрет

По словам кулинара, главный секрет варки яиц заключается в том, чтобы опускать их в холодную воду и постепенно доводить ее до кипения.

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"Это снижает термическую нагрузку на яйцо, особенно на скорлупу, которая имеет тенденцию трескаться. Данный метод позволяет яйцам постепенно нагреваться и обеспечивает равномерное приготовление яйца от края до центра. Если вы бросите яйцо в воду, пока она кипит, есть вероятность, что яйцо треснет", - объяснил эксперт.

Сколько времени варить яйца

Также Серрано-Бахри добавил, сколько времени нужно варить яйца: около 4–6 минут, чтобы получить яйца всмятку; 7–9 минут - средней проварки;10–12 минут - вкрутую.

"Как только таймер сработает, вытащите яйца из кипящей воды и положите их в ледяную ванну, чтобы они не продолжали готовиться. Хитрость, которая поможет при очистке, - слегка разбить яйцо о край миски или ложкой, чтобы вода могла попасть между мембраной и яйцом. Как только яйца полностью остынут и станут безопасными для обработки, вы можете приступить к очистке", - советуют эксперты.

Напомним, ранее УНИАН писал, что очень часто яйца в холодильнике хранят неправильно - как нужно.

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