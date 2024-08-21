Эксперт назвал распространенную ошибку.

Эксперт по продуктам питания Джейсон Уэбб призвал всех перестать хранить яйца на дверце холодильника. Это сокращает их срок годности, пишет express.co.uk.

"Яйца имеют удивительно долгий срок хранения, но это не значит, что они будут такими же вкусными через две недели после покупки... Соблюдение этикета хранения продуктов необходимо для того, чтобы они хранились как можно дольше", - говорится в публикации.

По словам Уэбба, хранение яиц на дверце холодильника - распространенная ошибка.

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"Яйца рекомендуется хранить в холодильниках при температуре около 4°С, чтобы они оставались свежими и безопасными для употребления. Но хранение яиц в лотках на дверце холодильника может привести к колебаниям и повышению температуры и ускорить порчу яиц" - предупредил он.

Напомним, ранее УНИАН писал, как долго вареные яйца могут храниться в холодильнике. Эксперты советуют не снимать скорлупу сразу, ведь очищенные яйца уже не будут такими свежими на следующий день.

До єтого диетолог рассказала, можно ли летом есть яйца. По словам специалиста, есть яйца в это время абсолютно нормально, но только в умеренных количествах.

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