В частности цвет яиц зависит от породы кур, отмечают фермеры.

Выбор яиц в продуктовых магазинах становится все более разнообразным. Среди множества этикеток бывает трудно выбрать, какие именно яйца лучше всего подойдут для приготовления блюд. Поэтому эксперты рассказали для Simply Recipes, какие яйца лучше выбрать с белой скорлупой или коричневой.

Фермер Ингрид Абрахам, которая выращивает кур уже более 30 лет, говорит, что "цвет яичной скорлупы определяется породой кур, которые ее несут". К примеру, одной из самых известных пород кур для производства яиц является Леггорн. Ее ценят за способность производить большое количество белых яиц, и, вероятно, вы могли видеть много этих яиц в вашем продуктовом магазине.

Также есть оранжевые куры Род-Айденд. Это еще одна популярная и плодовитая порода, которая несет большие коричневые яйца, а такая порода, как араукана, несет светло-голубые и зеленые яйца, а мараны - яйца с темно-коричневой или темно-бордовой скорлупой.

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Отличаются ли на вкус яйца разного цвета?

По словам экспертов, цвет скорлупы не влияет на вкус яиц.

"Питательная ценность и вкус яйца больше зависят от условий жизни кур, таких как рацион и доступ к свежему воздуху", - считает Абрахам.

Она добавила, что время, потраченное на вырывание сорняков и царапание почвы в поисках червей и насекомых, разнообразит их рацион. По исследованию Mother Earth News, куры, которые имеют свободный выгул и питаются на открытом воздухе, несут более здоровые яйца.

"Подобно тому, как вы подпитываете почву, чтобы вырастить лучшие растения, так и кормление кур сбалансированным рационом приведет к получению лучших яиц", - объяснил партнер Ингрид Ли Абрахам.

По его словам, существует "огромная разница во вкусе" между свежими фермерскими яйцами и теми, которые можно купить в магазинах. В частности яйца с фермы всегда являются лучшими.

Цвет скорлупы также не влияет на питательную ценность или вкус яиц внутри, он просто соответствует породе курицы. Однако именно рацион имеет большее влияние на качество яиц, поэтому это означает, что стоит платить за те яйца, которые выращены на местных фермах, а не за картонную упаковку в продуктовом магазине. Поэтому не стоит тратить лишние деньги, чтобы платить больше за коричневые яйца.

Другие интересные факты о яйцах

Ранее популярный шеф-повар рассказал, как приготовить идеальную яичницу. В частности эксперт советует подождать, пока сковорода начнет "немного" нагреваться, прежде чем добавлять несоленое масло. Также он поделился простым способом, с помощью которого скорлупа не будет попадать на сковородку.

Также были названы опасные побочные эффекты от употребления большого количества яиц. Известно, что яйца не вредны для здоровья, однако употребление их в большом количестве может представлять определенный риск для некоторых людей. В частности, людям с риском сердечно-сосудистых заболеваний или диабета лучше ограничить потребление яиц.

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