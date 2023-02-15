Недоваренные макароны можно превратить в изысканное блюдо за 10 минут.

Если вы закончили варить макароны и уже слили воду, но спагетти на вкус оказались сырыми - не расстраивайтесь. Даже слегка недоваренные макароны можно употреблять в пищу - итальянцы называют такую пасту "аль денте". Но если вы хотите приготовить такие макароны до готовности - мы подскажем, как сделать это вкусно.

Сколько варить макароны разных видов

Время варки макарон зависит от их формы.

Длинные спагетти варятся 10-12 минут.

Цельнозерновые макароны - 7-10 минут.

Яичная лапша - 9-10 минут.

Макароны-бантики - 11 минут.

Ракушки - 8 минут.

Мелкие макароны для супа - 5 минут.

Если макароны за это время не сварились - не нужно снова варить их в кастрюле с водой. Из-за этого они могут перевариться. Вместо этого воспользуйтесь нашими советами.

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Паста на ужин из недоваренных макарон в сковороде

Разогрейте немного подсолнечного масла в сковороде и высыпьте туда макароны. Слегка поджарьте макароны и налейте воду в сковороду. Доведите до кипения и варите макароны в воде 5 минут. Затем вылейте воду и по желанию залейте макароны соусом или посыпьте сыром. Таким образом можно приготовить вкусную итальянскую пасту.

Как приготовить недоваренные макароны в духовке

Смажьте подсолнечным маслом форму для выпечки. Выложите полусырые макароны в форму и немного полейте водой. Готовьте макароны в духовке при 180°. Каждые несколько минут проверяйте готовность блюда - спагетти приготовятся довольно быстро.

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