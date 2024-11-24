Узнайте, как в домашних условиях убрать засор в ванне, раковине или душе.

Рано или поздно в любом доме со временем засоряются трубы. Всем известно, как определить сильный засор в ванной - вода не уходит, а из трубы неприятно пахнет. Если смыв вообще не пропускает воду, то лучше пригласить сантехника. Однако простые проблемы можно устранить самостоятельно.

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Как прочистить сильный засор в трубе

Перед тем, как пробить сильный засор в трубе, нужно определить место расположения проблемы. Это подскажет метод решения.

Вода вообще не сливается . В этом случае засор находится сразу под сливом. Его можно пробить механическим способом, просто сняв сифон.

. В этом случае засор находится сразу под сливом. Его можно пробить механическим способом, просто сняв сифон. Вода резко вытекает, а затем стоит . Скорее всего, труба забилась где-то посередине. Такое загрязнение обычно удаляют химическим средством.

. Скорее всего, труба забилась где-то посередине. Такое загрязнение обычно удаляют химическим средством. Вода уходит равномерно, но очень медленно. Это значит, что загрязнение находится достаточно глубоко. В такой ситуации трудно справиться самостоятельно – лучше вызвать сантехника.

Исходя из серьезности проблемы есть три способа решения в домашних условиях.

Как прочистить глубокий засор механическим способом

Это самое дешевое и простое в реализации решение. Попробуйте пробить пробку с помощью вантуза. Накройте слив и сделайте около сильных 15 нажатий.

Если это не поможет – используйте сантехнический трос. Это длинный металлический предмет, который проталкивает загрязнение дальше по трубе. Снимите сифон и засуньте трос насадкой вперед. Затем вращайте его в одном направлении и двигайте вперед, пока пробка не пробьется.

Народное средство от засора труб

Самодельные препараты не так эффективны, как магазинные, но дешевые и менее вредные для здоровья. Вот несколько рецептов:

соль+сода в одинаковой пропорции – засыпьте в смыв, оставьте на 15 минут и смойте под максимальным напором воды;

– засыпьте в смыв, оставьте на 15 минут и смойте под максимальным напором воды; кипяток – хорошее средство от жировых пробок, но не подходит для пластиковых труб;

– хорошее средство от жировых пробок, но не подходит для пластиковых труб; сода, погашенная уксусом – засыпьте порошок в место засора и полейте жидкостью.

Эти методы не всегда помогают при сложных загрязнениях. Если загрязнение не растворилось, то попробуйте бытовую химию.

Химические средства от засора труб

Магазины бытовой химии предлагают большой ассортимент препаратов от засоров. Внимательно читайте инструкцию - некоторые смеси не подходят для пластиковых труб. При применении химии обязательно надевайте медицинскую маску и перчатки, а после работы проветрите помещение.

Если ни один из перечисленных методов не помог убрать засор, то лучшим выходом будет обратиться к специалистам по очистке труб.

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