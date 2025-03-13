Этот рецепт раскроет капусту с ее лучшей стороны.

Цветная капуста входит в список овощей, которые мы практически никогда не используем, наравне с брокколи, спаржой и других овощей. Однако есть один рецепт, который уже сейчас готов это исправить. Запеченная цветная капуста с соусом "Альфредо" быстро готовится, имеет насыщенный и сливочный вкус и становится немного более полезной благодаря добавлению творога с высоким содержанием белка, пишет All Recipes.

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

1 упаковка соцветий цветной капусты

2 чайные ложки оливкового масла

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

2/3 стакана молока с высоким содержанием белка

16 унций (около 450 г) творога с высоким содержанием белка

1/4 чайной ложки чесночного порошка (или по вкусу)

1/4 стакана свеженатертого пармезана

Приготовление

Разогрейте аэрогриль до 193°C. В небольшой миске перемешайте соцветия цветной капусты с оливковым маслом. Посыпьте солью и перцем. Готовьте в аэрогриле 8–10 минут, пока капуста не станет мягкой, но сохранит легкую упругость.

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В этот момент займитесь приготовлением соуса Альфредо. В блендере смешайте молоко, творог, чесночный порошок и пармезан. Взбивайте на высокой скорости до однородности. Перелейте смесь в сотейник и нагревайте на слабом огне, пока соус не станет теплым. Полейте соусом готовую цветную капусту и подавайте.

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