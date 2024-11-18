Главное в такой ситуации - сохранять спокойствие.

Существует категория бестактных вопросов, которые лучше не задавать, поскольку они заставляют ответчика чувствовать себя крайне некомфортно. Как рассказала Parade эксперт по этикету Дженнифер Портер, навязчивые вопросы часто могут задаваться внезапно, без контекста или предыстории, из-за чего бывает сложно сразу сориентироваться в ответе.

Прежде чем отвечать на вопрос, советует она, сделайте глубокий вдох, успокойтесь, а затем уверенно отвечайте, использовав одну из полезных фраз, которые предлагаются ниже.

1. "Большое спасибо за ваш интерес, но я просто не готов об этом говорить".

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Эта фраза имеет универсальный характер. Например, вы можете использовать ее для ответа на вопрос, хотите ли вы перевестись на другую работу или что случилось с вашим начальником. Эта фраза останавливает сплетни еще до их начала, говорит Портер.

2. "Я ценю вашу заботу, но я не готов делиться прямо сейчас".

Эта фраза будет отличным выбором для навязчивых вопросов о личных делах, таких как здоровье, развод и расставание. Эта фраза признает заботу человека, но позволяет не делиться нежелательной информацией.

3. "Сейчас я в расстроенных чувствах, поэтому я не готов об этом говорить".

"Это хороший способ остановить навязчивые вопросы, потому что это дает человеку, который задает вопрос, контекст и возможность отступить от вопроса и даже извиниться за то, что поднял его", — говорит Портер.

4. "К сожалению, я не могу поделиться с вами этой информацией из-за политики моей компании".

Портер говорит, что эта фраза идеально подходит для рабочих сплетен или финансовых данных.

5. "Я хотел бы поговорить об этом, но я еще не закончил анализировать свои мысли, чтобы поделиться ими прямо сейчас".

Такая фраза говорит о том, что вы берете паузу, чтобы разобраться в своих мыслях и чувствах. Это также открывает дверь для будущих обсуждений (но только если вы готовы к этому).

6. "Мы так рады, что вы спросили, но мы не поделимся этой информацией, пока не будем готовы".

Это хороший вариант ответа на личные вопросы, которые касаются нескольких людей, например, ваши отношения ("Когда вы выходите замуж?"), беременность или усыновление и имя ребенка.

"Важно сообщить, что в этом замешаны несколько человек, и что это не ваше единоличное решение", - делится Портер.

Она также считает, что, когда кто-то задает навязчивый вопрос, следует избегать конфликта, хоть это может быть и трудно.

"Большинство людей, которые задают навязчивые вопросы, делают это с добрым сердцем, но в неверно выбранное время", - говорит Портер. "Лучше всего не реагировать резким ответом, например, "Это не твое дело"… Вежливость для навязчивых вопросов всегда является отличным ответом".

Ранее УНИАН рассказывал о том, какими темами лучше не делиться даже с самыми близкими людьми.

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