"Это все твоя вина!", "Ты всегда все портишь!", "Тебе кажется..." - узнаете эти фразы? Если да, то, возможно, в вашем окружении есть токсичный человек. Психолог Екатерина Зинасс рассказывает о том, как распознать таких людей и защитить себя от их негативного влияния.
Вот 5 фраз, которые часто используют токсичные люди:
- "Это все твоя вина!"
- "Ты всегда/никогда..."
- "Тебе кажется..."
- "А вот я..."
- "Ты меня не понимаешь!"
Кроме уже упомянутых фраз, которые выдают токсичного человека, существует еще ряд признаков, сигнализирующих об опасности. Стоит быть внимательными, ведь общение с такими людьми может негативно влиять на ваше эмоциональное здоровье и самооценку.
Такие люди сосредотачиваются только на негативе, игнорируя ваши достижения и положительные качества.
Токсичные люди говорят преимущественно о себе, не интересуясь вашими мыслями и чувствами. Они не умеют слушать и сопереживать.
Кроме этого, такой человек обожает обсуждать других за их спинами, распространяя слухи и сплетни.
Их настроение может меняться внезапно и беспричинно, при этом они часто пытаются втянуть вас в свои эмоциональные качели, манипулируя чувством вины и ответственности.
Екатерина Зинасс советует ограничить общение с токсичными людьми, установить четкие границы и не поддаваться на манипуляции.
Напомним, как понять, что ваши отношения с любимыми близки к идеалу.