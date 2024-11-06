Эти фразы - красный флажок, который предупреждает об опасности для вашего эмоционального здоровья.

"Это все твоя вина!", "Ты всегда все портишь!", "Тебе кажется..." - узнаете эти фразы? Если да, то, возможно, в вашем окружении есть токсичный человек. Психолог Екатерина Зинасс рассказывает о том, как распознать таких людей и защитить себя от их негативного влияния.

Вот 5 фраз, которые часто используют токсичные люди:

" Это все твоя вина! "

Это все твоя вина! " Ты всегда/никогда... "

Ты всегда/никогда... " Тебе кажется... "

Тебе кажется... "А вот я..."

"Ты меня не понимаешь!"

Кроме уже упомянутых фраз, которые выдают токсичного человека, существует еще ряд признаков, сигнализирующих об опасности. Стоит быть внимательными, ведь общение с такими людьми может негативно влиять на ваше эмоциональное здоровье и самооценку.

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Такие люди сосредотачиваются только на негативе, игнорируя ваши достижения и положительные качества.

Токсичные люди говорят преимущественно о себе, не интересуясь вашими мыслями и чувствами. Они не умеют слушать и сопереживать.

Кроме этого, такой человек обожает обсуждать других за их спинами, распространяя слухи и сплетни.

Их настроение может меняться внезапно и беспричинно, при этом они часто пытаются втянуть вас в свои эмоциональные качели, манипулируя чувством вины и ответственности.

Екатерина Зинасс советует ограничить общение с токсичными людьми, установить четкие границы и не поддаваться на манипуляции.

Напомним, как понять, что ваши отношения с любимыми близки к идеалу.

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