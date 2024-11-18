О некоторых сведениях лучше промолчать ради собственного счастья.

Каждому человеку нужен человек - тот, что сказал эту фразу, был совершенно прав. Люди - существа социальные, поэтому привыкли делиться и плохим, и хорошим со своим окружением. Однако есть то, о чем нельзя рассказывать никому - даже самым родным.

Что нельзя рассказывать людям о себе - список

Коммуникация друзей, возлюбленных, коллег, знакомых и родственников между собой - мощный энергетический инструмент. С помощью него можно и вдохновить, и уничтожить человека эмоционально, всё зависит от того, что именно и кому говорят. Тем не менее, есть темы, на которые не стоит общаться вообще ни с кем - то, чем нельзя делиться с другими.

Планы, намерения и мечты

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Если у вас присутствуют какие-либо далеко идущие очень важные планы, намерения что-либо сделать, а также фантазии и мечты о сокровенном, лучше оставить это всё при себе. Причина, почему нельзя рассказывать о своих планах, кроется в законе вселенной относительно баланса. Есть теория, что как только вы рассказали о желаемом, пространство вокруг вас тут же оттолкнет ситуацию - вы не получите то, что хотите. Удивительно, но факт - многие люди по своему опыту замечают: "Не буду говорить, а то не сбудется".

Второй момент - банальная человеческая зависть. Далеко не факт, что человек, которому вы доверяете сокровенное, желает вам добра, даже если сам в этом уверен. Никто из нас не лишен пороков, поэтому внутри себя он может вам позавидовать, тем самым лишив шанса на обретение.

Личная жизнь

Трудно найти женщину (да и мужчины этим грешат), которая хотя бы раз в жизни не обсуждала с подругами или с мамой любимого мужчину. Сложно представить, сколько было вылито слез в приступах обиды и как часто звучали крики радости по тому или иному поводу. Однако всем любителям поделиться интимными подробностями стоит знать, почему нельзя рассказывать о своей личной жизни другим людям. С одной стороны, это также может быть обусловлено завистью - вы не можете гарантировать, что любимая подруга искренне настроена по отношению к вам. С другой стороны, есть золотое правило - "обсуждать отношения нужно с тем, с кем у тебя отношения". Личная жизнь на то и личная, что не должна быть достоянием общественности.

Крупные покупки

Что нельзя рассказывать подругам, друзьям, знакомым и даже родственникам еще - так это сведения о тех или иных приобретениях. Скажем, если вы купили хорошую машину или квартиру, люди могут начать считать ваши деньги, выясняя, как вам это удалось. Более того - понятие "крупная покупка" у каждого человека разное, а уровень жизни большинства людей не позволяет иногда приобрести даже необходимое, не говоря о дорогостоящем. Так что, и в этом случае от зависти вы не застрахованы.

Размер зарплаты

Такую щекотливую тему вообще не принято обсуждать в приличном обществе, потому что все люди разные, профессии и доход также отличаются. Те, кто афиширует свой заработок ради хвастовства, делают это зря - жизнь достаточно переменчивая штука. Но если вы открыто озвучиваете то, сколько зарабатываете, без негативного умысла, будьте готовы к разной реакции. Как минимум, вы сразу можете стать "дойной коровой" для всех нуждающихся в деньгах, как максимум - потерять хороший заработок из-за всё той же зависти.

Чужие тайны

Этот пункт стоит особняком среди других запретных тем, потому что касается не вас, а другого человека. Именно поэтому он, пожалуй, самый важный. Единственная причина, почему нельзя никому ничего рассказывать из того, что доверили лично вам - это не по-человечески. Выдавая чужие секреты и тайны, вы рано или поздно лишитесь статуса друга и даже человека, вместо этого получите статус предателя. Любой, кто обсуждает своих друзей, знакомых и родных за их спиной с третьими лицами, вряд ли может быть достоин места в приличной компании. Так что, если вам доверяют - стоит это ценить.

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