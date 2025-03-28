Необходимый вам заряд вкуса может уже лежать в вашем холодильнике или в кухонном шкафу.

Эксперты по кулинарии Foodie посоветовали, какой один ингредиент добавить, чтобы яичница порадовала "взрывом вкуса", передает express.co.uk.

"Если вы регулярно едите яичницу, вы, возможно, уже знаете, что она может надоесть. Но вам не нужно многого, чтобы возродить свою любовь к ней. Необходимый вам заряд вкуса может уже лежать в вашем холодильнике или в кухонном шкафу, - говорится в публикации. - Яичница может с легкостью стать чистым холстом для демонстрации новых вкусов".

Что можно добавить в яичницу - совет

Эксперты порекомендовали добавлять соус песто в сковороду при жарке яиц:

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"Жарка яиц в песто придает им столь желанный травяной всплеск вкуса. Этот простой ингредиент также заменяет масло, на котором вы обычно жарите яйца".

По их словам, свежие травы в соусе песто - это "легкий способ улучшить вкус жареных яиц".

Песто - это соус со смесью трав, приготовленный из поджаренных кедровых орехов, свежего базилика, сыра пармезан, чеснока и оливкового масла.

Как сделать вкусную яичницу с песто - лучший способ

Вот как эксперты советуют готовить яйца с песто:

Жарьте яичницу на слабом огне. Если огонь слишком сильный, ваше песто подгорит.

В большой сковороде разогрейте две-три столовые ложки песто. Когда песто слегка зашипит, разбейте в него яйца и оставьте готовиться на слабом огне.

С помощью ложки зачерпните горячее масло из песто и полейте им яичные белки.

Убедитесь, что масло не касается яичного желтка, иначе он сварится.

Весь процесс приготовления должен занять около четырех-пяти минут.

Напомним, ранее повар назвала неожиданный "лишний" ингредиент, который портит вкус яичницы.

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