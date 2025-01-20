Вам нужно серьезно подойти к этому вопросу, чтобы намного выгоднее продать свое авто, пока еще не слишком поздно.

Каждый автолюбитель хотя бы раз в жизни задумывается, что его "железному коню" пора бы подыскать нового владельца. Этому может быть множество причин — захотелось сменить марку автомобиля, купить модель поновее или вы просто осознали, что технически сейчас лучший момент это сделать. Из этого вытекает еще один вопрос — как понять, что пора продавать авто.

Вовремя осознать, что пришло время это сделать, не всегда легко. Но мы расскажем, как подойти к этому процессу не слишком поздно и как продать машину так, чтобы в итоге не потратить лишние деньги на неожиданный ремонт, амортизацию и так далее.

Когда выгоднее всего продавать машину

Есть ряд признаков, которые говорят об этом.

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1. Когда она больше не соответствует вашим нуждам

Жизнь меняется. Каждый человек может столкнуться с переходом на новую работу, с переездом, началом семейной жизни и с другими подобными ситуациями. Такие события так или иначе влияют на то, как вы используете автомобиль, и со временем подсказывают, когда его стоит продать.

2. Когда она на пике своей стоимости

Чуть ли не основное внимание в вопросе, когда выгодно продавать машину, связано именно с ее рыночной стоимостью. Продавать машину лучше тогда, когда она наиболее ценна, а на это влияют сразу несколько факторов:

Спрос. Он играет огромную роль в ценообразовании и при этом меняется под влиянием рыночных трендов. Например, если на рынке нехватка новых и б/у автомобилей, спрос на них может резко возрасти. В зависимости от года выпуска и модели транспортное средство может стоить больше, чем вы думаете.

Он играет огромную роль в ценообразовании и при этом меняется под влиянием рыночных трендов. Например, если на рынке нехватка новых и б/у автомобилей, спрос на них может резко возрасти. В зависимости от года выпуска и модели транспортное средство может стоить больше, чем вы думаете. Общее состояние авто . Технические моменты непосредственно влияют на стоимость вашей "ласточки" на вторичном рынке. Стоит продать машину в тот момент, когда в ней все работает исправно — так будет проще найти покупателя и получить максимальную цену. Тогда как продажа авто, нуждающегося в серьезном ремонте, может быть сложной задачей.

. Технические моменты непосредственно влияют на стоимость вашей "ласточки" на вторичном рынке. Стоит продать машину в тот момент, когда в ней все работает исправно — так будет проще найти покупателя и получить максимальную цену. Тогда как продажа авто, нуждающегося в серьезном ремонте, может быть сложной задачей. Пробег. При каком пробеге лучше продавать машину — один из важнейших вопросов, который вы только можете себе задать в этом процессе. Лучше сделать это до того, как одометр покажет 100-120 тысяч километров пробега, так как именно с этого момента начинаются дорогостоящие ремонты. Если пробег еще не достиг этого значения, вы сможете запросить более высокую цену. Автомобиль лучше продать до того, как пробег достигнет 150 тысяч км — даже если состояние машины останется прежним, покупатели могут иначе воспринимать автомобиль с шестизначным пробегом.

3. Когда содержание и эксплуатация становятся дорогими

Идеально продать авто, пока оно в хорошем состоянии. Но если от вас уже сейчас "требуются" большие деньги на ремонты, это явный сигнал к продаже. Параллельно этому нужно помнить, что у машины есть два постоянных расхода — топливо и страховка. Особенно сейчас в Украине найдется больше людей, которые захотят приобрести электромобиль или гибрид, чтобы можно было ездить на газу из-за высокой стоимости бензина. Но эксплуатация все равно может быть чрезмерно дорогой в текущее время.

Теперь вы знаете, когда лучше продавать машину, чтобы сделать это с максимальной для себя выгодой.

Ранее УНИАН сообщал про три самые ненадежные модели бензиновых авто.

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