Узнайте, какие внешние признаки могут указывать на знатное происхождение.

Ровный нос и шоколадный загар не всегда считались эталоном красоты. Некоторые особенности внешности могут указывать на происхождение от знати. Мы назвали внешние признаки того, что в роду были аристократы - они могут очень удивить вас.

Как понять что в роду, были аристократы

Эти признаки не гарантируют дворянское происхождение. Но в давние времена они ассоциировались с аристократией.

Бледная кожа

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Популярный в наше время загар раньше был признаком простого происхождения. Только простолюдины долго работали под солнцем и имели смуглую кожу. А для знати было так важно иметь бледное лицо, что многие девушки использовали специальные пудры, в том числе с добавлением опасного для здоровья свинца.

Тонкие длинные пальцы

В высшем обществе ценились маленькие руки с длинными пальцами. В домах дворян часто можно было увидеть пианино, на котором удобно играть с такими руками. У простолюдинов же ладони были широкими и крепкими.

Маленькая стопа

Отсутствие необходимости часто и много ходить пешком формировало у знати маленькие стопы. У девушек дворянского происхождения ноги были не больше 36 размера. Если всё же аристократка рождалась с крупными стопами, то она перевязывала их тугой лентой и, не смотря на боль, втискивала в крошечные туфельки.

Нос с горбинкой

Современные каноны красоты считают нос горбинкой недостатком, который нужно исправлять ринопластикой. В средневековой Европе горбинка считалась признаком благородства, которого не нужно стесняться.

Небольшая грудь

Аристократки, в отличие от крестьянок, не были измождены частыми родами. Кормление грудью среди них также не было популярно - для этого нанимали кормилиц. Поэтому у женщин знатного происхождения зачастую была почти плоская аккуратная грудь. Популярной была утяжка бюста корсетом, чтобы выглядеть красиво.

Ровная осанка

Детей из дворянских семей с малых лет учили при любых обстоятельствах сидеть с ровной спиной. А у крестьян она портилась из-за тяжелого физического труда. Поэтому врожденная красивая осанка может говорить о том, что вашим предкам не нужно было тяжело работать.

Овальное лицо

Вытянутая форма лица с широким лбом и в наше время считается красивой. Это один из самых ярких признаков аристократического происхождения.

Ранее мы называли украинские фамилии, которые происходят от дворян. Если у вас такая фамилия, то среди ваших предков могли быть представители знати.

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