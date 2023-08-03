В первую очередь вам стоит осознать ценность простой воды.

Каждая женщина мечтает обладать стройной фигурой, однако наш организм устроен так, что чаще всего мы подвержены влиянию гормонов. Как результат, нам хочется то сладенького, то солененького. И, конечно, смесь таких продуктов провоцирует отложение лишнего жира на боках и ягодицах. И что тогда делать?

УНИАН рассказывает, как похудеть без диет и спорта.

Как похудеть за 2 недели без диет - важный нюанс

В первую очередь вы должны выработать несколько полезных привычек. Сначала вам будет сложно, однако вскоре вы втянитесь в процесс и уже не сможете без этого жить.

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Итак, запомните несколько правил:

натощак выпивайте стакан теплой воды с лимоном;

обязательно делайте утреннюю зарядку;

в течении дня качайте пресс и приседайте по 50 раз;

пейте не менее 1,5 литров воды в день;

много ходите.

Простая вода поможет вывести из организма токсины, а легкие физические упражнения подтянут ваше тело. Это самый простой способ, как похудеть без тренировок.

Поэтому, если вы задумывались, как похудеть на 10 кг без диет, то этот метод поможет вам стопроцентно.

Как похудеть за неделю без спорта - меняем питание

Самая вкусная еда - вредная еда. Однако если вы не любите заниматься спортом, вам все же придется пересмотреть свой рацион. И речь сейчас пойдет вовсе не о диете и продуктах, которых не съешь в большом количестве. Мы предлагаем вам несколько рецептов, которые вам точно понравятся.

Салат с кус-кусом

Думаете, как похудеть без диет в домашних условиях? Легко, особенно если вы приготовите вкусный и полезный салат с кус-кусом. Для этого вам понадобятся:

помидор - 2 шт;

огурец - 2 шт;

листья салата;

кус-кус - 1 ст. ложка;

половинка куриного филе;

оливковое масло.

В первую очередь вам нужно отварить куриное филе и запарить крупу. Затем нарежьте мясо и овощи мелкими кубиками. Соедините все продукты в одной тарелке и добавьте немного оливкого масла и соль по вкусу. Все, этот легкий и невероятно вкусный салат готов.

Мясо в духовке

Первое, что могло прийти вам в голову "О Господи, да оно же будет сухое", но на самом деле это не так, если знать один секрет. К тому же запеченное мясо - это беспроигрышный вариант, как похудеть за неделю без спорта.

Берем курицу, засыпаем ее любимыми специями, даем постоять в холодильнике не больше 30 минут и выкладываем ее в рукав для запекания. Ставьте противень в духовку и пусть мясо запекается на маленьком огне около 30 минут. Затем вскройте рукав и дайте мясу постоять еще минут 5-7. Как только курочка подрумянится, доставайте ее из духовки и наслаждайтесь сочным мясом.

Тушеные овощи

Все мы знаем, насколько полезны овощи. Однако у многих они вызывают мандраж и вопросы типо "Как это вообще можно есть?" Но если вам срочно нужно сбросить несколько лишних килограмм, то вы должны знать, что приготовление этого блюда - это отличный вариант, как похудеть без диеты.

Мелким кубиком нарежьте свои самые любимые овощи (баклажаны, кабачки, перец, помидоры) и поставьте их тушиться на маленький огонь. Затем можете добавить немного кукурузы, чтобы подсластить соте. После того, как овощи станут мягкими, добавьте соль, перец, специи по вкусу и одну столовую ложку томатной пасты. Также залейте овощи небольшим количеством воды и накройте сковородку крышкой. Через 15 минут можете выключать и наслаждаться.

Если вы прислушаетесь к этим советам, то у вас больше не возникнет вопросов, как похудеть за месяц без спорта или как похудеть на 5 кг без диет. Желаем удачи в этом, конечно, непростом, но очень полезном деле.

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