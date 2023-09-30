Обратите внимание на состояние своего автомобиля, чтобы не застрять где-нибудь на дороге.

Водители могут защитить свои автомобили этой зимой, следуя основным советам, говорят автомобильные эксперты компании A-Plan Insurance. Они призвали автомобилистов следовать пяти простым советам, чтобы подготовить свои машины к зиме.

Как сообщает Express, низкие температуры и влажная погода могут нанести ущерб автомобилям. Тем не менее участники дорожного движения могут защитить свои транспортные средства, соблюдая основные правила содержания авто и серии проверок.

Как подготовить авто к зиме - советы

Читайте информационную панель. По данным экспертов A-Plan, только 52% автомобилистов умеют правильно идентифицировать сигнальные лампы своего автомобиля.

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Это означает, что десятки участников дорожного движения не знают, что означают 12 наиболее распространенных символов.

Компания A-Plan Insurance добавила: "Если загорится какой-либо красный свет, это немедленное предупреждение о необходимости отвезти машину в гараж, чтобы ее можно было починить. Если загорается желтый свет, это все равно может быть серьезным, но не таким срочным, поэтому как можно скорее доставьте автомобиль на проверку".

Зимой подготовка необходима, поскольку поломка в темное время суток при плохой видимости может быть более опасной.

Совет №2. Проверьте глубину протектора и давление в шинах.

Участники дорожного движения могут проверить давление в шинах, надавив ладонью на резину. Как правило, недостаточно накачанная шина кажется мягкой.

Проверьте аккумулятор. По данным A-Plan Insurance, проблемы с аккумулятором являются основной причиной поломок транспортных средств в холодную или сырую погоду.

Низкие температуры замедляют процессы внутри аккумулятора, что ограничивает его способность удерживать заряд.

"Холодная погода также может привести к образованию конденсата, когда замерзающий воздух встречается с горячим воздухом, окружающим аккумулятор и двигатель. Этот конденсат может вызвать коррозию, которая повредит компоненты", - поясняют эксперты.

Если автомобиль глохнет при включении зажигания или мигает красная сигнальная лампа, аккумулятор необходимо заменить.

Не оставляйте машину на стоянке всю зиму. Эксперты предостерегают от хранения автомобиля в гараже всю зиму. Вместо этого автомобилистам следует регулярно заводить двигатель и совершать короткие 15-20-минутные поездки, когда это возможно.

Регулярная поездка сохранит аккумулятор и двигатель в исправном состоянии, а также обеспечит поддержание правильной консистенции автомобильного масла.

И наконец, проверьте фары и уровень жидкостей. Фары жизненно необходимы зимой. Эксперты говорят, что автомобилисты должны как можно чаще проверять фары, стоп-сигналы и указатели поворотов.

Проверка уровня жидкостей в вашем автомобиле также может помочь снизить риск повреждения. Проверка уровня антифриза и масла может помочь поддерживать работу двигателя, а долить их легко, не посещая автосервис.

Еще советы автомобилистам

Ранее механик с 55-летним стажем рассказал, как оставаться в безопасности в автомобиле во время грозы.

Другой механик советует проверить одну вещь, чтобы избежать дорогого ремонта.

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