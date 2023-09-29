Эксперт отметил, что электромобили — это катастрофа.

Скотти Килмер, у которого 55 лет опыта работы механиком, рассказал, что недавняя жара в Техасе выявила серьезную проблему с зарядкой электромобилей. В штате пришлось остановить ветряные турбины и какое-то время у жителей не было электричества.

Скотти отметил, что быстрый рост числа владельцев электромобилей, в основном обусловленный субсидиями и надвигающейся угрозой запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей, может быть даже опасным.

"Мы будем ездить на электромобилях, которые стоят целое состояние и не имеют никакой инфраструктуры. На них совершенно неудобно куда-либо добираться, батарейки ломаются, горят. Куча проблем", - отметил эксперт.

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Возгорания в электромобилях попали в заголовки газет. Porsche за 200 тысяч фунтов стерлингов загорелся на оживленной китайской улице в час пик. А в прошлом месяце 2700 автомобилей расплавились, когда загорелось грузовое судно, предположительно причиной тому стала неисправность аккумулятора электромобиля.

Пожарные говорят, что электрические пожары труднее тушить, чем обычные автомобильные возгорания, из-за используемых материалов. Во многих случаях воду нельзя использовать, поскольку сновной компонент аккумуляторов электромобилей литий вступает с ней в реакцию, из-за чего может произойти взрыв.

Действительно, два крупных производителя отозвали несколько электрических моделей из-за риска возгорания, вызванного плохим герметиком, пропускающим жидкость в корпус аккумулятора.

Ранее УНИАН писал, что владельцы бензиновых и дизельных двигателей наносят ущерб двигателям своих машин, совершая одну и ту же ошибку.

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