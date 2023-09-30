Хотя Килмер и пришел к правильному выводу, научная основа, стоящая за ним, на самом деле немного сложнее.

Эксперт-механик с 55-летним опытом Скотти Килмер зашел на YouTube, чтобы поделиться со зрителями полезным советом по безопасности, когда надвигается ненастная погода.

"Одно из самых безопасных мест, где вы можете находиться во время грозы, - это салон вашего автомобиля. В машине очень безопасно для людей", - сказал Скотти, пишет THE SUN.

Он утверждал, что это происходит потому, что автомобили стоят на резиновых шинах и, несмотря на наличие множества металлических компонентов, изолированы от электричества.

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Предположительно это означает, что если молния ударит где-нибудь поблизости, ток не сможет пройти в машину через землю.

Скотти объяснил, что он носит обувь на резиновой подошве по той же причине и что недавний удар молнии сжег зарядное устройство солнечной панели его автомобиля, но не электрическую систему автомобиля. Однако, хотя Скотти и пришел к правильному выводу, научная основа, стоящая за ним, на самом деле немного сложнее.

Резиновые колеса не обеспечивают должной защиты от молнии, и ни в коем случае нельзя прикасаться к металлическим частям автомобиля во время удара.

Национальный институт молниезащиты в Америке заявил: "Резиновые шины не обеспечивают защиты от молнии. В конце концов, молния преодолевает по небу многие мили: четыре или пять дюймов резины не являются никакой изоляцией".

Тем не менее, во время грозы находиться в машине по-прежнему совершенно безопасно. Это связано с тем, что электричество проходит через объекты: рама автомобиля действует как клетка Фаррадея.

Таким образом, внешняя рама автомобиля принимает на себя основную тяжесть удара молнии, а проводящие компоненты внутри получают очень небольшое напряжение.

Просто не прикасайтесь к каким-либо металлическим частям и не пользуйтесь дверями, окнами, радио или рулевым колесом. Официальный совет - остановиться, включить аварийку, заглушить двигатель и подождать, пока пройдет ураган. Есть также несколько заметных исключений: кабриолеты и автомобили с кузовом из стекловолокна не защищены.

Советы от автомехаников

Скотти Килмер рассказал, что недавняя жара в Техасе выявила серьезную проблему с зарядкой электромобилей. В штате пришлось остановить ветряные турбины и какое-то время у жителей не было электричества.

Инструктор по вождению из Kruzee посоветовал зрителям, как использовать систему отопления и кондиционирования автомобиля, чтобы максимально быстро повысить температуру.

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