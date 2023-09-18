Если чутко следить за своим любимцем, можно определить болезни на ранней стадии.

Болезнь любимого животного является большим ударом для любого человека. Иногда домашние любимцы могут просигнализировать, что что-то не так. Например, так происходит, когда кошка трясет хвостом, как будто метит, или кот трясет хвостом, когда писает. Бывает, что причиной подобного может стать зуд. Чтобы исключить этот вариант, проверьте животное на наличие вредителей.

Кошка дергает хвостом - глисты и другие возможные проблемы

Стоит помнить, что зуд у животного вызывают не только блохи, но и глисты.

Если же кошка дергает хвостом, когда гладишь, это может свидетельствовать о ее настроении. Подобным образом она показывает свое раздражение, стресс или игривость. Определить точно помогут дальнейшие действия животного. Однако когда кошка поворачивается задом и трясет хвостом перед вами, можете ликовать - вы заслужили полное доверие своего любимца.

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Еще одним вариантом, почему кошка трясет хвостом, когда писает, может быть проблема с мочеиспусканием. Если это несколько раз повторится, то специалисты советуют отнести любимца на осмотр, чтоб вовремя разобраться с проблемой.

О чем свидетельствует, когда кот трясет хвостом, но не метит

У кота нетипичное поведение также может сигнализировать о проблемах с мочеиспусканием и его стоит показать специалисту. Помимо этого, подобные действия говорят о том, что любимец решил поохотиться или поиграть.

Если же вас заинтересовало, почему кот дергает хвостом, когда его гладишь, то тут стоит обратить внимание на общее поведение животного. Если оно отстраняется, то это признак раздражения, если же наоборот, то игривости.

Когда кастрированный кот трясет хвостом, он может пометить территорию. Это обычно происходит, если он сталкивается с новым самцом, который не был кастрирован. В этом случае неприятный запах будет даже более резким, чем у обычного животного.

Ранее мы рассказывали, что делать, если кошка перестала ходить в лоток по-маленькому.

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